Смерть Навального: що думають росіяни

Олексій Навальний. Фото: росЗМІ

У п'ятницю, 16 лютого, у виправній колонії №3 в Ямало-Ненецькому автономному окрузі помер російський опозиційний 47-річний політик Олексій Навальний. За попередніми даними, у нього нібито відірвався тромб, що й спричинило смерть. Однак на думку багатьох опозиціонерів РФ, Навального у колонії вбили.

Новини.LIVE зібрали основні думки російських антипутінських політиків.

"Навального вбив Путін"

Полковник ФСБ Росії у відставці Геннадій Гудков у коментарі Новини.LIVE зазначив, що смерть Навального не що інше, як вбивство.

"Та, звичайно, це вбивство. Заморили його тортурами за цілий рік", — запевнив він.

Схожу думку на своїй сторінці у Facebook відзначив ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов.

"Якщо про Навального правда — то це вбивство. Навіть якщо причини суто медичні — це все одно результат переслідувань влади. Так до цього й треба ставитись", — написав він.

Скриншот ФБ Іллі Пономарьова

Російський журналіст Олександр Невзоров, який після війни та переїзду до України отримав українське громадянство, вважає, що цілком можливо, смертю Навального режим відкриває сезон політичних убивств.

"Настав час підбадьорити та ощасливити "вірних путінців". Вбивство Навального у в'язниці має їх заспокоїти. Ця смерть —козирна карта. Доказ того, що "путін піде до кінця", не здригнеться", — вважає він.

Скриншот із ФБ Олександра Невзорова

Скриншот із ФБ Андрія Зубова

"Кров — на Путіні. Ще одна на додаток до сотень тисяч, убитих — також ним на війні. Звичайно, вбивця не він один — але й усі його підручні, всі ці патрушеві, бастрикіни й далі, нижчі, до останнього тюремника", — додав російський опозиціонер Дмитро Гудков.

Скриншот із ФБ Дмитра Гудкова

Михайло Ходорський у своєму телеграм-каналі закликає росіян вписувати імʼя Навального у бюлетені в день голосування на виборах президента РФ 17 березня.

Скриншот ТГ-каналу Михайла Ходорковського

Скриншот ТГ-каналу Михайла Ходорковського

Що про смерть Навального сказали світові політики

У 2021 році президент США Джо Байден попереджав про "руйнівні" наслідки для Росії, якщо опозиційний політик Олексій Навальний помре у в'язниці. Тоді він акцентував на загрозі для країни.

Поки що немає його реакції вже на реальну кончину Навального.

Натомість Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Навального вбив Володимир Путін. За його словами, "Путін завжди вбиває, він сам по собі і є війна". Його можна зупинити лише всім разом у співпраці.