Смерть Навального: что думают россияне

Алексей Навальный. Фото: росСМИ

В пятницу, 16 февраля, в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе скончался российский оппозиционный 47-летний политик Алексей Навальный. По предаварительным данным, у него якобы оторвался тромб, что и стало причиной смерти. Однако по мнению многих оппозиционеров РФ, Навального в колонии убили.

Новини.LIVE собрали основные мнения российских антипутинских политиков.

"Навального убил Путин"

Полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков в комментарии Новини.LIVE отметил, что смерть Навального не что иное, как убийство.

"Да, конечно, это убийство. Уморили его пытками за целый год", — заверил он.

Похожее мнение на своей странице в Facebook отметил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.

"Если о Навальном правда — это убийство. Даже если причины сугубо медицинские — это все равно результат преследований власти. Так к этому и нужно относиться", — написал он.

Скриншот ФБ Ильи Пономарева

Российский журналист Александр Невзоров, получивший после войны и переезда в Украину украинское гражданство, считает, что вполне возможно, смертью Навального режим открывает сезон политических убийств.

"Пора подбодрить и осчастливить "верных путинцев". Убийство Навального в тюрьме должно их успокоить. Эта смерть — козырная карта. Доказательство того, что "путин пойдет до конца", не дрогнет", — считает он.

Скриншот из ФБ Александра Невзорова

Скриншот из ФБ Андрея Зубова

"Кровь — на Путине. Еще одно в дополнение к сотням тысяч, убитых — также им — на войне. Конечно, убийца не он один — но и все его подручные, все эти патрушевые, бастрикины и дальше, ниже, до последнего тюремщика", — добавил российский оппозиционер Дмитрий Гудков.

Скриншот из ФБ Дмитрия Гудкова

Михаил Ходорский в своем телеграм-канале призывает россиян вписывать имя Навального в бюллетене в день голосования на выборах президента РФ 17 марта.

Скриншот ТГ-канала Михаила Ходорковского

Скриншот ТГ-канала Михаила Ходорковского

Что о смерти Навального сказали мировые политики

В 2021 году президент США Джо Байден предупреждал о "разрушительных" последствиях для России, если оппозиционный политик Алексей Навальный умрет в тюрьме. Тогда он акцентировал внимание на угрозе для страны.

Пока нет его реакции уже на реальную кончину Навального.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Навального убил Владимир Путин. По его словам, "Путин всегда убивает, он сам по себе и есть война". Его можно остановить только всем вместе в сотрудничестве.