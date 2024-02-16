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Зеленский заявил, что Навального убил Путин

16 февраля 2024 14:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский заявил, что Навального убил Путин
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть российского оппозиционного политика Алексея Навального. Он заявил, что его убил диктатор РФ Владимир Путин.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в пятницу, 16 февраля.

Что сказал Зеленский

Глава государства подчеркнул, что "Путин всегда убивает, он сам по себе и есть война". По словам Зеленского, российского диктатора можно остановить только всем вместе, в сотрудничестве.

"Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции. Именно поэтому он не должен сохранить ничего. Он все должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное", — добавил украинский лидер.

Напомним, в исправительной колонии умер Алексей Навальный. Сейчас причины его смерти устанавливаются.

Российские пропагандисты заявили, что Навальный умер в исправительной колонии из-за того, что у него оторвался тромб. По предварительной информации, ему пытались оказать помощь, но безуспешно.

Однако пока у команды Навального нет подтверждений его смерти. В последний раз его видели в среду, 14 февраля.

В то же время в сети опубликовали последнее видео оппозиционера перед смертью. Он выступал в суде по видеосвязи вчера, 15 февраля.

Также на смерть Навального отреагировал руководитель ОП Андрей Ермак. По его словам, Путин — "это максимальное зло, которое боится какой-либо конкуренции".

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