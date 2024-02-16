Зеленский заявил, что Навального убил Путин
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть российского оппозиционного политика Алексея Навального. Он заявил, что его убил диктатор РФ Владимир Путин.
Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в пятницу, 16 февраля.
Что сказал Зеленский
Глава государства подчеркнул, что "Путин всегда убивает, он сам по себе и есть война". По словам Зеленского, российского диктатора можно остановить только всем вместе, в сотрудничестве.
"Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции. Именно поэтому он не должен сохранить ничего. Он все должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное", — добавил украинский лидер.
Напомним, в исправительной колонии умер Алексей Навальный. Сейчас причины его смерти устанавливаются.
Российские пропагандисты заявили, что Навальный умер в исправительной колонии из-за того, что у него оторвался тромб. По предварительной информации, ему пытались оказать помощь, но безуспешно.
Однако пока у команды Навального нет подтверждений его смерти. В последний раз его видели в среду, 14 февраля.
В то же время в сети опубликовали последнее видео оппозиционера перед смертью. Он выступал в суде по видеосвязи вчера, 15 февраля.
Также на смерть Навального отреагировал руководитель ОП Андрей Ермак. По его словам, Путин — "это максимальное зло, которое боится какой-либо конкуренции".
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