Смерть Навального у колонії — що каже пресслужба опозиціонера

Російський опозиційний політик Олексій Навальний. Фото: росЗМІ

Наразі у команди російського опозиційного політика Олексія Навального немає підтверджень його смерті. Востаннє його бачили у середу, 14 лютого.

Про це заявила прессекретарка опозиціонера Кіра Ярмиш у п'ятницю, 16 лютого.

Смерть Навального

"Жодних підтверджень цього у нас поки що немає", — заявила Ярмиш.

За її словами, 14 лютого до Навального приходив адвокат. Тоді політик був у нормальному стані. Наразі адвокат опозиціонера вилетів у Харп, де відбував покарання його клієнт.

Допис Ярмиш. Фото: скриншот

Нагадаємо, у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Наразі причини його смерті встановлюються.

Російські пропагандисти заявили, що Навальний помер у виправній колонії через те, що у нього відірвався тромб. За попередньою інформацією, йому намагались надати допомогу, однак безуспішно.