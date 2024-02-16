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Смерть Навального у колонії — що каже пресслужба опозиціонера

16 лютого 2024 14:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Смерть Навального у колонії — що каже пресслужба опозиціонера
Російський опозиційний політик Олексій Навальний. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Наразі у команди російського опозиційного політика Олексія Навального немає підтверджень його смерті. Востаннє його бачили у середу, 14 лютого.

Про це заявила прессекретарка опозиціонера Кіра Ярмиш у п'ятницю, 16 лютого.

Смерть Навального

"Жодних підтверджень цього у нас поки що немає", — заявила Ярмиш.

За її словами, 14 лютого до Навального приходив адвокат. Тоді політик був у нормальному стані. Наразі адвокат опозиціонера вилетів у Харп, де відбував покарання його клієнт.

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Допис Ярмиш. Фото: скриншот

Нагадаємо, у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Наразі причини його смерті встановлюються.

Російські пропагандисти заявили, що Навальний помер у виправній колонії через те, що у нього відірвався тромб. За попередньою інформацією, йому намагались надати допомогу, однак безуспішно.

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Олексій Навальний
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