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Смерть Навального в колонии — что говорит пресс-служба оппозиционера

16 февраля 2024 14:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Смерть Навального в колонии — что говорит пресс-служба оппозиционера
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сейчас у команды российского оппозиционного политика Алексея Навального нет подтверждений его смерти. Последний раз его видели в среду, 14 февраля.

Об этом заявила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в пятницу, 16 февраля.

Смерть Навального

"Никаких подтверждений этого у нас пока нет", — заявила Ярмыш.

По ее словам, 14 февраля к Навальному приходил адвокат. Тогда политик находился в нормальном состоянии. Сейчас адвокат оппозиционера вылетел в Харп, где отбывал наказание его клиент.

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Пост Ярмыш. Фото: скриншот

Напомним, в исправительной колонии умер российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Сейчас причины его смерти устанавливаются.

Российские пропагандисты заявили, что Навальный умер в исправительной колонии из-за того, что у него оторвался тромб. По предварительной информации, ему пытались оказать помощь, однако безуспешно.

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