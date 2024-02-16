Навальный умер в исправительной колонии

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Фото: росСМИ

В исправительной колонии умер российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Сейчас причины его смерти устанавливаются.

Об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний России в пятницу, 16 февраля.

Смерть Навального

Оппозиционный политик РФ после прогулки почувствовал себя плохо. Вследствие этого Навальный сразу потерял сознание. После этого прибыли медицинские работники.

"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", — говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается причина смерти.

Пост Федеральной службы исполнения наказаний России. Фото: скриншот

Напомним, в декабре 2023 года адвокаты Навального обнаружили его в колонии, расположенной в поселке Харп, Ямало-Ненецкого автономного округа. Последний раз они виделись с ним 6 декабря.

Ранее его в России приговорили к 19 годам колонии особого режима. Навального обвиняли в "экстремизме".