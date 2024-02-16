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Навальний помер у виправній колонії

16 лютого 2024 13:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Навальний помер у виправній колонії
Російський опозиційний політик Олексій Навальний. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Наразі причини його смерті встановлюються.

Про це повідомила Федеральна служба виконання покарань Росії у п'ятницю, 16 лютого.

Смерть Навального

Опозиційний політик РФ після прогулянки відчув себе погано. Внаслідок цього Навальний одразу втратив свідомість. Після цього прибули медичні працівники.

"Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого", — йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюється причина смерті.

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Допис Федеральної служби виконання покарань Росії. Фото: скриншот

Нагадаємо, у грудні 2023 року адвокати Навального виявили його у колонії, розташованій у селищі Харп, Ямало-Ненецького автономного округу. Востаннє вони бачилися з ним 6 грудня.

Раніше його в Росії засудили до 19 років колонії особливого режиму. Навального звинувачували у "екстремізмі".

росія
смерть
росіяни
Олексій Навальний
політики

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