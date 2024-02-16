Пєсков прокоментував смерть Навального
Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував смерть опозиціонера Олексія Навального . За його словами, причини смерті політика мають встановити медики.
Про це Пєсков повідомив у коментарі російським ЗМІ у п'ятницю, 16 лютого.
Пєсков про смерть Навального
"Наскільки ми знаємо, у відповідність до всіх чинних правил, займаємося перевірками та з'ясуваннями", — сказав Пєсков.
За його словами, за такими ситуаціями є певні правила, якими зараз усі керуються.
Відповідаючи на запитання про розірваний тромб у Навального, Пєсков сказав, що він нічого не знає.
"Це мають медики з'ясувати", — додав Пєсков.
Нагадаємо, у виправній колонії Росії помер російський політик Олексій Навальний. Причини смерті поки що невідомі.
Незабаром з'явилася інформація, що йому намагалися допомогти , але все було безрезультатно.
Читайте Новини.LIVE!