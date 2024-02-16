Пєсков прокоментував смерть Навального

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував смерть опозиціонера Олексія Навального . За його словами, причини смерті політика мають встановити медики.

Про це Пєсков повідомив у коментарі російським ЗМІ у п'ятницю, 16 лютого.

Пєсков про смерть Навального

"Наскільки ми знаємо, у відповідність до всіх чинних правил, займаємося перевірками та з'ясуваннями", — сказав Пєсков.

За його словами, за такими ситуаціями є певні правила, якими зараз усі керуються.

Відповідаючи на запитання про розірваний тромб у Навального, Пєсков сказав, що він нічого не знає.

"Це мають медики з'ясувати", — додав Пєсков.

Нагадаємо, у виправній колонії Росії помер російський політик Олексій Навальний. Причини смерті поки що невідомі.

Незабаром з'явилася інформація, що йому намагалися допомогти , але все було безрезультатно.