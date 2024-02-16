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Песков прокомментировал смерть Навального

16 февраля 2024 13:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Песков прокомментировал смерть Навального
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал смерть оппозиционера Алексея Навального. По его словам, причины смерти политика должны установить медики.

Об этом Песков сообщил в комментарии российским СМИ в пятницу, 16 февраля.

Песков про смерть Навального

"Насколько мы знаем,  в соответствие со всеми действующими правилами, занимаемся проверками и выяснениями", — сказал Песков.

По его словам, по таким ситуациям есть определенные правила, которыми сейчас все руководствуются. 

Отвечая на вопрос о разорванном тромбе у Навального,  Песков сказал, что он ничего не знает. 

"Это должны медики выяснить", — добавил Песков.

Напомним, в исправительной колонии России умер российский политик Алексей Навальный. Причины смерти пока неизвестны.

Вскоре появилась информация, что ему пытались оказать помощь, но все было безуспешно. 

смерть
Алексей Навальный
Дмитрий Песков
Москва
Кремль
Россия

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