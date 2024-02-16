Песков прокомментировал смерть Навального

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал смерть оппозиционера Алексея Навального. По его словам, причины смерти политика должны установить медики.

Об этом Песков сообщил в комментарии российским СМИ в пятницу, 16 февраля.

Песков про смерть Навального

"Насколько мы знаем, в соответствие со всеми действующими правилами, занимаемся проверками и выяснениями", — сказал Песков.

По его словам, по таким ситуациям есть определенные правила, которыми сейчас все руководствуются.

Отвечая на вопрос о разорванном тромбе у Навального, Песков сказал, что он ничего не знает.

"Это должны медики выяснить", — добавил Песков.

Напомним, в исправительной колонии России умер российский политик Алексей Навальный. Причины смерти пока неизвестны.

Вскоре появилась информация, что ему пытались оказать помощь, но все было безуспешно.