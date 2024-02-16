Песков прокомментировал смерть Навального
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал смерть оппозиционера Алексея Навального. По его словам, причины смерти политика должны установить медики.
Об этом Песков сообщил в комментарии российским СМИ в пятницу, 16 февраля.
Песков про смерть Навального
"Насколько мы знаем, в соответствие со всеми действующими правилами, занимаемся проверками и выяснениями", — сказал Песков.
По его словам, по таким ситуациям есть определенные правила, которыми сейчас все руководствуются.
Отвечая на вопрос о разорванном тромбе у Навального, Песков сказал, что он ничего не знает.
"Это должны медики выяснить", — добавил Песков.
Напомним, в исправительной колонии России умер российский политик Алексей Навальный. Причины смерти пока неизвестны.
Вскоре появилась информация, что ему пытались оказать помощь, но все было безуспешно.
Читайте Новини.LIVE!