В России назвали причину смерти Навального
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии из-за того, что у него оторвался тромб. По предварительной информации, ему пытались оказать помощь, но безуспешно.
Об этом сообщают российские пропагандисты.
Какая причина смерти Навального
Российские пропагандисты говорят, что Навальный умер из-за отторвание тромба. А Федеральная служба исполнения наказаний заявляет, что причины смерти пока неизвестны и устанавливаются.
В российском ведомстве сообщили, что 16 февраля Навальному стало плохо и он упал в обморок прямо в своей камере в колонии. К нему прибыли медработники тюрьмы и бригада скорой помощи, но спасти его не удалось.
"Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов. Врачи скорой помощи уже констатировали смерть осужденных. Причины смерти выясняются", — говорится в сообщении.
Напомним, 16 февраля в исправительной колонии умер российский оппозиционный политик Алексей Навальный.
Ранее его обвинили в "экстремизме" и приговорили к 19 годам колонии особого режима.
В декабре 2023 года адвокаты Навального обнаружили его в колонии, расположенной в поселке Харп, Ямало-Ненецкого автономного округа. В последний раз они виделись с ним 6 декабря.
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