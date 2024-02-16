В России назвали причину смерти Навального

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Фото: Радио Свобода

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии из-за того, что у него оторвался тромб. По предварительной информации, ему пытались оказать помощь, но безуспешно.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Какая причина смерти Навального

Российские пропагандисты говорят, что Навальный умер из-за отторвание тромба. А Федеральная служба исполнения наказаний заявляет, что причины смерти пока неизвестны и устанавливаются.

В российском ведомстве сообщили, что 16 февраля Навальному стало плохо и он упал в обморок прямо в своей камере в колонии. К нему прибыли медработники тюрьмы и бригада скорой помощи, но спасти его не удалось.

"Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов. Врачи скорой помощи уже констатировали смерть осужденных. Причины смерти выясняются", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения службы РФ

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии умер российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

Ранее его обвинили в "экстремизме" и приговорили к 19 годам колонии особого режима.

В декабре 2023 года адвокаты Навального обнаружили его в колонии, расположенной в поселке Харп, Ямало-Ненецкого автономного округа. В последний раз они виделись с ним 6 декабря.