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В России назвали причину смерти Навального

16 февраля 2024 13:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России назвали причину смерти Навального
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Фото: Радио Свобода
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии из-за того, что у него оторвался тромб. По предварительной информации, ему пытались оказать помощь, но безуспешно.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Какая причина смерти Навального

Российские пропагандисты говорят, что Навальный умер из-за отторвание тромба. А Федеральная служба исполнения наказаний заявляет, что причины смерти пока неизвестны и устанавливаются.

В российском ведомстве сообщили, что 16 февраля Навальному стало плохо и он упал в обморок прямо в своей камере в колонии. К нему прибыли медработники тюрьмы и бригада скорой помощи, но спасти его не удалось.

"Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов. Врачи скорой помощи уже констатировали смерть осужденных. Причины смерти выясняются", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения службы РФ

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии умер российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

Ранее его обвинили в "экстремизме" и приговорили к 19 годам колонии особого режима.

В декабре 2023 года адвокаты Навального обнаружили его в колонии, расположенной в поселке Харп, Ямало-Ненецкого автономного округа. В последний раз они виделись с ним 6 декабря.

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Россия

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