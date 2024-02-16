У Росії назвали причину смерті Навального

Російський опозиційний політик Олексій Навальний. Фото: Радіо Свобода

Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії через те, що у нього відірвався тромб. За попередньою інформацією, йому намагались надати допомогу, однак безуспішно.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Яка причина смерті Навального

Російські пропагандисти кажуть, що Навальний помер через відірвання тромбу. А Федеральна служба виконання покарань заявляє, що наразі причини смерті невідомі та встановлюються.

У російському відомстві повідомили, що 16 лютого Навальному стало погано і він втратив свідомість прямо у своїй камері в колонії. До нього прибули медпрацівники в'язниці та бригада швидкої допомоги, але врятувати його не вдалося.

"Були проведені усі необхідні реанімаційні заходи, які не дали позитивних результатів. Лікарі швидкої допомоги вже констатували смерть засуджені. Причини смерть з'ясовуються", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису служби РФ

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний.

Раніше його звинуватили в "екстремізмі" та засудили до 19 років колонії особливого режиму.

У грудні 2023 року адвокати Навального виявили його у колонії, розташованій у селищі Харп, Ямало-Ненецького автономного округу. Востаннє вони бачилися з ним 6 грудня.