У мережі з'явилося останнє відео Навального перед смертю
У мережі опублікували останнє відео російського опозиційного політика Олексія Навального перед смертю. Він виступав у суді по відеозв'язку вчора, 15 лютого.
Відео з'явилося у соцмережах у п'ятницю, 16 лютого.
Останнє відео Навального
Російські ЗМІ публікують відео участі Навального з виправної колонії на засіданні Ковровського суду. Він мав здоровий вигляд та навіть жартував.
Нагадаємо, у виправній колонії помер Олексій Навальний. Наразі причини його смерті встановлюються.
Російські пропагандисти заявили, що Навальний помер у виправній колонії через те, що у нього відірвався тромб. За попередньою інформацією, йому намагались надати допомогу, однак безуспішно.
Однак наразі у команди Навального немає підтверджень його смерті. Востаннє його бачили у середу, 14 лютого.
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