У мережі з'явилося останнє відео Навального перед смертю

Російський опозиційний політик Олексій Навальний. Фото: росЗМІ

У мережі опублікували останнє відео російського опозиційного політика Олексія Навального перед смертю. Він виступав у суді по відеозв'язку вчора, 15 лютого.

Відео з'явилося у соцмережах у п'ятницю, 16 лютого.

Останнє відео Навального

Російські ЗМІ публікують відео участі Навального з виправної колонії на засіданні Ковровського суду. Він мав здоровий вигляд та навіть жартував.

Нагадаємо, у виправній колонії помер Олексій Навальний. Наразі причини його смерті встановлюються.

Російські пропагандисти заявили, що Навальний помер у виправній колонії через те, що у нього відірвався тромб. За попередньою інформацією, йому намагались надати допомогу, однак безуспішно.

Однак наразі у команди Навального немає підтверджень його смерті. Востаннє його бачили у середу, 14 лютого.