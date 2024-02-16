Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В сети появилось последнее видео Навального перед смертью arrow

В сети появилось последнее видео Навального перед смертью

16 февраля 2024 14:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети появилось последнее видео Навального перед смертью
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети опубликовали последнее видео российского оппозиционного политика Алексея Навального перед смертью. Он выступал в суде по видеосвязи вчера, 15 февраля.

Видео появилось в соцсетях в пятницу, 16 февраля.

Последнее видео Навального

Российские СМИ публикуют видео участия Навального из исправительной колонии на заседании Ковровского суда. Он выглядел здоровым и даже шутил.

Напомним, в исправительной колонии умер Алексей Навальный. Сейчас причины его смерти устанавливаются.

Российские пропагандисты заявили, что Навальный умер в исправительной колонии из-за того, что у него оторвался тромб. По предварительной информации, ему пытались оказать помощь, но безуспешно.

Однако пока у команды Навального нет подтверждений его смерти. В последний раз его видели в среду, 14 февраля.

россия
суд
россияне
Алексей Навальный
видео

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме