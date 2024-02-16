В сети появилось последнее видео Навального перед смертью

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Фото: росСМИ

В сети опубликовали последнее видео российского оппозиционного политика Алексея Навального перед смертью. Он выступал в суде по видеосвязи вчера, 15 февраля.

Видео появилось в соцсетях в пятницу, 16 февраля.

Последнее видео Навального

Российские СМИ публикуют видео участия Навального из исправительной колонии на заседании Ковровского суда. Он выглядел здоровым и даже шутил.

Напомним, в исправительной колонии умер Алексей Навальный. Сейчас причины его смерти устанавливаются.

Российские пропагандисты заявили, что Навальный умер в исправительной колонии из-за того, что у него оторвался тромб. По предварительной информации, ему пытались оказать помощь, но безуспешно.

Однако пока у команды Навального нет подтверждений его смерти. В последний раз его видели в среду, 14 февраля.