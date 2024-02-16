В Офісі Президента відреагували на смерть Навального

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: Оп

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на смерть російського опозиційного політика Олексія Навального. За його словами, диктатор РФ Володимир Путін — "це максимальне зло, яке боїться будь-якої конкуренції".

Про це Андрій Єрмак написав у Telegram у п'ятницю, 16 лютого.

Реакція Єрмака на смерть Навального

Керівник ОП наголосив, що "для Путіна життя росіян — це ніщо".

"Всі, хто закликає до перемовин, мають зрозуміти, що вірити йому не можна. Єдина мова, яку він розуміє — сила", — додав Єрмак.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, у виправній колонії помер Олексій Навальний. Наразі причини його смерті встановлюються.

Російські пропагандисти заявили, що Навальний помер у виправній колонії через те, що у нього відірвався тромб. За попередньою інформацією, йому намагались надати допомогу, однак безуспішно.

Однак наразі у команди Навального немає підтверджень його смерті. Востаннє його бачили у середу, 14 лютого.

Водночас у мережі опублікували останнє відео опозиціонера перед смертю. Він виступав у суді по відеозв'язку вчора, 15 лютого.