В Офисе Президента отреагировали на смерть Навального

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: Оп

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал на смерть российского оппозиционного политика Алексея Навального. По его словам, диктатор РФ Владимир Путин — "это максимальное зло, которое боится любой конкуренции".

Об этом Андрей Ермак написал в Telegram в пятницу, 16 февраля.

Реакция Ермака на смерть Навального

Руководитель ОП подчеркнул, что "для Путина жизнь россиян — это ничто".

"Все, кто призывает к переговорам, должны понять, что верить ему нельзя. Единственный язык, который он понимает — сила", — добавил Ермак.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, в исправительной колонии умер Алексей Навальный. Сейчас причины его смерти устанавливаются.

Российские пропагандисты заявили, что Навальный умер в исправительной колонии из-за того, что у него оторвался тромб. По предварительной информации, ему пытались оказать помощь, но безуспешно.

Однако пока у команды Навального нет подтверждений его смерти. В последний раз его видели в среду, 14 февраля.

В то же время в сети опубликовали последнее видео оппозиционера перед смертью. Он выступал в суде по видеосвязи вчера, 15 февраля.