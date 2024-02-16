Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський заявив, що Навального убив Путін arrow

Зеленський заявив, що Навального убив Путін

16 лютого 2024 14:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський заявив, що Навального убив Путін
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть російського опозиційного політика Олексія Навального. Він заявив, що його вбив диктатор РФ Володимир Путін.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у п'ятницю, 16 лютого.

Що сказав Зеленський

Глава держави наголосив, що "Путін завжди вбиває, він сам по собі і є війна". За словами Зеленського, російського диктатора можна зупинити лише всім разом у співпраці.

"Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених, через одну цю істоту. Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. Саме тому він не має зберегти нічого. Він все повинен програти, все втратити та відповідати за скоєне", — додав український лідер.

Нагадаємо, у виправній колонії помер Олексій Навальний. Наразі причини його смерті встановлюються.

Російські пропагандисти заявили, що Навальний помер у виправній колонії через те, що у нього відірвався тромб. За попередньою інформацією, йому намагались надати допомогу, однак безрезультатно.

Проте наразі у команди Навального немає підтверджень його смерті. Востаннє його бачили у середу, 14 лютого.

Водночас у мережі опублікували останнє відео опозиціонера перед смертю. Він виступав у суді по відеозв'язку вчора, 15 лютого.

Також на смерть Навального відреагував керівник ОП Андрій Єрмак. За його словами, Путін — "це максимальне зло, яке боїться будь-якої конкуренції".

Володимир Зеленський
росія
володимир путін
смерть
росіяни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі