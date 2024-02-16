Зеленський заявив, що Навального убив Путін

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть російського опозиційного політика Олексія Навального. Він заявив, що його вбив диктатор РФ Володимир Путін.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у п'ятницю, 16 лютого.

Що сказав Зеленський

Глава держави наголосив, що "Путін завжди вбиває, він сам по собі і є війна". За словами Зеленського, російського диктатора можна зупинити лише всім разом у співпраці.

"Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених, через одну цю істоту. Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. Саме тому він не має зберегти нічого. Він все повинен програти, все втратити та відповідати за скоєне", — додав український лідер.

Нагадаємо, у виправній колонії помер Олексій Навальний. Наразі причини його смерті встановлюються.

Російські пропагандисти заявили, що Навальний помер у виправній колонії через те, що у нього відірвався тромб. За попередньою інформацією, йому намагались надати допомогу, однак безрезультатно.

Проте наразі у команди Навального немає підтверджень його смерті. Востаннє його бачили у середу, 14 лютого.

Водночас у мережі опублікували останнє відео опозиціонера перед смертю. Він виступав у суді по відеозв'язку вчора, 15 лютого.

Також на смерть Навального відреагував керівник ОП Андрій Єрмак. За його словами, Путін — "це максимальне зло, яке боїться будь-якої конкуренції".