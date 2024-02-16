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Смерть Навального в колонії — коментарі світових лідерів

16 лютого 2024 15:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Смерть Навального в колонії — коментарі світових лідерів
Російський опозиціонер Олексій Навальний. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У виправній колонії в Росії в п'ятницю, 16 лютого, помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Новина про смерть опозиціонера сколихнула світ і світові лідери вже встигли відреагувати на подію. Зокрема, голова Європейської Ради Шарль Мішель звинувачує у смерті Навального Кремль.

Про це очільник Євроради повідомив у Twitter.

Реакція світових лідерів на смерть Навального

Шарль Мішель наголосив, що ЄС покладає відповідальність за смерть Навального на владу Росії.

"Олексій Навальний боровся за цінності свободи і демократії. Заради своїх ідеалів він приніс найвищу жертву. ЄС вважає російський режим єдиним відповідальним за цю трагічну смерть. Я висловлюю свої глибокі співчуття його родині. І тим, хто бореться за демократію по всьому світу в найтемніших умовах", — написав голова Євроради.

Скриншот допису Шарля Мішеля
Скриншот допису Шарля Мішеля

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прокоментував новину про смерть Навального. За його словами, це жахлива подія. Політик висловив співчуття родині опозиціонера.

"Це жахлива новина. Як найзатятіший поборник російської демократії, Олексій Навальний усе життя демонстрував неймовірну мужність. Мої думки з його дружиною і народом Росії, для якого це величезна трагедія", — вказав Сунак.

Скриншот допису Сунака
Скриншот допису Сунака

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості встановлення усіх причин та обставин смерті Навального.

"Усі факти навколо смерті Навального мають бути встановлені, а РФ має відповісти на серйозні питання", — переконаний генсек.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також відреагував на те, що російський опозиціонер пішов з життя.

"Навальний заплатив смертю за свою мужність повернутися до Росії", — заявив німецький канцлер.

Нагадаємо, причиною смерті Навального у колонії стало те, що у політика відірвався тромб. 

Додамо, представник російської опозиції Геннадій Гудков заявив, що смерть Навального навряд чи могли спровокувати проблеми зі здоров'ям. На думку опозиціонера, у смерті винен Кремль та сам Путін.

Також ми писали про те, що росіяни відреагували на смерть 47-річного Навального у виправній колонії №3 в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Вони звинувачують у загибелі політика Кремль.

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в'язниця
Олексій Навальний
Шарль Мішель
Олаф Шольц
Єнс Столтенберг
Ріші Сунак

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