Смерть Навального — як реагують світові ЗМІ

Олексій Навальний. Фото: росЗМІ

Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії у п'ятницю, 16 лютого. Офіційні російські джерела кажуть, що причиною нібито став тромб, однак на вчорашньому виступі в суді він жартував та мав здоровий вигляд.

Як відреагували світові ЗМІ на смерть опозиціонера — у матеріалі Новини.LIVE.

Реакція світу на смерть Навального

Новина про смерть Навального посіла перші сторінки передових ЗМІ світу. Зокрема, про це написали CNN, CNBC, BBC, The Wall Street Journal, The New York Times, The Guardian, Le Monde, France24, Financial Times, The Washington Post, Aljazeera, Reuters, ABC News, EuroNews та AP.

Скриншот новини CNN

Скриншот новини CNBC

Скриншот новини BBC

Скриншот новини The Wall Street Journal

Скриншот новини The New York Times

Скриншот новини The Guardian

Скриншот новини Le Monde

Скриншот новини France24

Скриншот новини Financial Times

Скриншот новини The Washington Post

Скриншот новини Aljazeera

Скриншот новини Reuters

Скриншот новини ABC News

Скриншот новини EuroNews

Скриншот новини AP

Заголовки видань звучать так: "Помер ув'язнений противник Путіна Олексій Навальний", "Російський лідер опозиції Навальний помер", "Запеклий боєць з корупцією Олексій Навальний, який активізував політичну опозицію Росії, помер у в'язниці", "Критик Путіна Олексій Навальний помер".

У CNN пишуть, що Навальний "довгий час був шипою в оці президента Володимира Путіна". Його називають "викривачем корупції серед високопосадовців".

"47-річний Навальний став відомим понад 10 років тому, звинувативши президента Володимира Путіна та російську еліту, яку він звинуватив у великій корупції, скупості та розкоші", — зазначає Reuters.

За словами Федеральної служби виконання покарань РФ, після прогулянки Навальний втратив свідомість — його намагалися реанімувати, однак він помер.

За попередньою інформацією від російських джерел, в опозиціонера відірвався тромб.

Раніше Навального засудили до 19 років колонії особливого режиму. Його звинувачували у "екстремізмі".

У грудні 2023 року адвокати опозиціонера виявили його у колонії, розташованій у селищі Харп, Ямало-Ненецького автономного округу. Востаннє вони бачилися з ним 6 грудня.