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Смерть Навального — як реагують світові ЗМІ

16 лютого 2024 15:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Смерть Навального — як реагують світові ЗМІ
Олексій Навальний. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії у п'ятницю, 16 лютого. Офіційні російські джерела кажуть, що причиною нібито став тромб, однак на вчорашньому виступі в суді він жартував та мав здоровий вигляд.

Як відреагували світові ЗМІ на смерть опозиціонера — у матеріалі Новини.LIVE.

Реакція світу на смерть Навального

Новина про смерть Навального посіла перші сторінки передових ЗМІ світу. Зокрема, про це написали CNN, CNBC, BBC, The Wall Street Journal, The New York Times, The Guardian, Le Monde, France24, Financial Times, The Washington Post, Aljazeera, Reuters, ABC News, EuroNews та AP.

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Скриншот новини CNN
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Скриншот новини CNBC
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Скриншот новини BBC
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Скриншот новини The Wall Street Journal
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Скриншот новини The New York Times
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Скриншот новини The Guardian
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Скриншот новини Le Monde
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Скриншот новини France24
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Скриншот новини Financial Times 
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Скриншот новини The Washington Post
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Скриншот новини Aljazeera
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Скриншот новини Reuters
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Скриншот новини ABC News
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Скриншот новини EuroNews
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Скриншот новини AP

Заголовки видань звучать так: "Помер ув'язнений противник Путіна Олексій Навальний", "Російський лідер опозиції Навальний помер", "Запеклий боєць з корупцією Олексій Навальний, який активізував політичну опозицію Росії, помер у в'язниці", "Критик Путіна Олексій Навальний помер".

У CNN пишуть, що Навальний "довгий час був шипою в оці президента Володимира Путіна". Його називають "викривачем корупції серед високопосадовців".

"47-річний Навальний став відомим понад 10 років тому, звинувативши президента Володимира Путіна та російську еліту, яку він звинуватив у великій корупції, скупості та розкоші", — зазначає Reuters.

За словами Федеральної служби виконання покарань РФ, після прогулянки Навальний втратив свідомість — його намагалися реанімувати, однак він помер. 

За попередньою інформацією від російських джерел, в опозиціонера відірвався тромб.

Раніше Навального засудили до 19 років колонії особливого режиму. Його звинувачували у "екстремізмі".

У грудні 2023 року адвокати опозиціонера виявили його у колонії, розташованій у селищі Харп, Ямало-Ненецького автономного округу. Востаннє вони бачилися з ним 6 грудня.

опозиція
смерть
в'язниця
Олексій Навальний
ЗМІ
Росія

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