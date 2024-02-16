Смерть Навального — как реагируют мировые СМИ

Алексей Навальный. Фото: росСМИ

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный скончался в исправительной колонии в пятницу, 16 февраля. Официальные российские источники говорят, что причиной якобы стал тромб, однако на вчерашнем выступлении в суде он шутил и выглядел здорово.

Как отреагировали мировые СМИ на смерть оппозиционера, в материале Новини.LIVE.

Реакция мира на смерть Навального

Новость о смерти Навального заняла первые страницы передовых СМИ мира. В частности, об этом написали CNN, CNBC, BBC, Wall Street Journal, New York Times, Guardian, Le Monde, France24, Financial Times, Washington Post, Aljazeera, Reuters, ABC News, EuroNews и AP.

Скриншот новости CNN

Скриншот новости CNBC

Скриншот новости BBC

Скриншот новости The Wall Street Journal

Скриншот новости The New York Times

Скриншот новости The Guardian

Скриншот новости Le Monde

Скриншот новости France24

Скриншот новости Financial Times

Скриншот новости The Washington Post

Скриншот новости Aljazeera

Скриншот новости Reuters

Скриншот новости ABC News

Скриншот новости EuroNews

Скриншот новости AP

Заголовки изданий звучат так: "Умер заключенный противник Путина Алексей Навальный", "Российский лидер оппозиции Навальный умер", "Ожесточенный боец с коррупцией Алексей Навальный, активизировавший политическую оппозицию России, умер в тюрьме", "Критик Путина Алексей Навальный умер".

В CNN пишут, что Навальный "долгое время был шипой в глазу президента Владимира Путина". Его называют "разоблачителем коррупции среди чиновников".

"47-летний Навальный стал известен более 10 лет назад, обвинив президента Владимира Путина и российскую элиту, которую он обвинил в большой коррупции, скупости и роскоши", — отмечает Reuters.

По словам Федеральной службы исполнения наказаний РФ, после прогулки Навальный упал в обморок — его пытались реанимировать, однако он скончался.

По предварительной информации от российских источников, у оппозиционера оторвался тромб.

Ранее Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима. Его обвиняли в "экстремизме".

В декабре 2023 года адвокаты оппозиционера обнаружили его в колонии, расположенной в поселке Харп, Ямало-Ненецкого автономного округа. В последний раз они виделись с ним 6 декабря.