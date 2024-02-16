Смерть Навального — как реагируют мировые СМИ
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный скончался в исправительной колонии в пятницу, 16 февраля. Официальные российские источники говорят, что причиной якобы стал тромб, однако на вчерашнем выступлении в суде он шутил и выглядел здорово.
Как отреагировали мировые СМИ на смерть оппозиционера, в материале Новини.LIVE.
Реакция мира на смерть Навального
Новость о смерти Навального заняла первые страницы передовых СМИ мира. В частности, об этом написали CNN, CNBC, BBC, Wall Street Journal, New York Times, Guardian, Le Monde, France24, Financial Times, Washington Post, Aljazeera, Reuters, ABC News, EuroNews и AP.
Заголовки изданий звучат так: "Умер заключенный противник Путина Алексей Навальный", "Российский лидер оппозиции Навальный умер", "Ожесточенный боец с коррупцией Алексей Навальный, активизировавший политическую оппозицию России, умер в тюрьме", "Критик Путина Алексей Навальный умер".
В CNN пишут, что Навальный "долгое время был шипой в глазу президента Владимира Путина". Его называют "разоблачителем коррупции среди чиновников".
"47-летний Навальный стал известен более 10 лет назад, обвинив президента Владимира Путина и российскую элиту, которую он обвинил в большой коррупции, скупости и роскоши", — отмечает Reuters.
По словам Федеральной службы исполнения наказаний РФ, после прогулки Навальный упал в обморок — его пытались реанимировать, однако он скончался.
По предварительной информации от российских источников, у оппозиционера оторвался тромб.
Ранее Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима. Его обвиняли в "экстремизме".
В декабре 2023 года адвокаты оппозиционера обнаружили его в колонии, расположенной в поселке Харп, Ямало-Ненецкого автономного округа. В последний раз они виделись с ним 6 декабря.
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