Смерть Навального в колонии — комментарии мировых лидеров

Российский оппозиционер Алексей Навальный. Фото: REUTERS

В исправительной колонии в России в пятницу, 16 февраля, скончался российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Новость о смерти оппозиционера всколыхнула мир, и мировые лидеры уже успели отреагировать на событие. В частности, глава Европейского Совета Шарль Мишель обвиняет в смерти Навального Кремль.

Об этом глава Евросовета сообщил в Twitter.

Реакция мировых лидеров на смерть Навального

Шарль Мишель подчеркнул, что ЕС возлагает ответственность за смерть Навального на власти России.

"Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес самую высокую жертву. ЕС считает российский режим единственным ответственным за эту трагическую смерть. Я выражаю свои глубокие соболезнования его семье. И тем, кто борется за демократию по всему миру в самых темных условиях", — написал председатель Евросовета.

Скриншот поста Шарля Мишеля

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал новость о смерти Навального. По его словам, это ужасное событие. Политик выразил соболезнования семье оппозиционера.

"Это ужасная новость. Как самый ярый поборник российской демократии, Алексей Навальный всю жизнь демонстрировал невероятное мужество. Мои мысли с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия", — указал Сунак.

Скриншот поста Сунака

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил важность установления всех причин и обстоятельств смерти Навального.

"Все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, а РФ должна ответить на серьезные вопросы", — убежден генсек.

Канцлер Германии Олаф Шольц также отреагировал на то, что российский оппозиционер ушел из жизни.

"Навальный заплатил смертью за свое мужество вернуться в Россию", — заявил немецкий канцлер.

Напомним, причиной смерти Навального в колонии стало то, что у политика оторвался тромб.

Представитель российской оппозиции Геннадий Гудков заявил, что смерть Навального вряд ли могли спровоцировать проблемы со здоровьем. По мнению оппозиционера, в смерти виноват Кремль и сам Путин.

Также мы писали о том, что россияне отреагировали на смерть 47-летнего Навального в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Они обвиняют в гибели политика Кремль.