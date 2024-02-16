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Російський опозиціонер Гудков прокоментував смерть Навального

16 лютого 2024 14:44
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Російський опозиціонер Гудков прокоментував смерть Навального
Російський опозиціонер Генадій Гудкові в ефірі Новини.LIVE. Фото: скріншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Смерть російського опозиційного політика Олексія Навального — справа рук президента Росії Володимира Путіна. Полковник ФСБ РФ у відставці Генадій Гудков вважає, що організм загиблого не витримав перебування в російському ізоляторі та знущань.

Про це російський опозиціонер повідомив в ефірі Новини.LIVE.

Смерть Навального — справа рук Путіна

Російський опозиціонер та полковник ФСБ у відставці Генадій Гудков переконаний — смерть Навального — це справа рук Путіна. 

"Є мерзотник і кат, який "тащиться" від мук своїх жертв, і який особисто, напевно, давав вказівку створити нестерпні катівні умови Олексію Навальному. Ця сволота, що сидить у Кремлі, вона домоглася свого", — сказав опозиціонер.

Гудков вважає, що організм Олексія Навального не витримав року перебування у штрафному ізоляторі, оскільки для нього були спеціально створені наджорстокі умови.

"Вони його хотіли зламати. І зрозуміло, що такого випробування, таких тортур далеко не всякий організм може витримати. Ось він і не витримав. Тому це вбивство, і відповідальність несе повністю Путін", — переконаний Гудков.

Опозиціонер сподівається, що смерть Навального змусить людей зрозуміти, хто такий Путін, і негайно доставити його в суд у Гаагу. 

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо про смерть у виправній колонії російського опозиційного політика Олексія Навального.

опозиція
володимир путін
смерть
Олексій Навальний
Росія

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