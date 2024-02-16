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Российский оппозиционер Гудков прокомментировал смерть Навального

16 февраля 2024 14:44
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Российский оппозиционер Гудков прокомментировал смерть Навального
Российский оппозиционер Геннадий Гудков в эфире Новини.LIVE. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Смерть российского оппозиционного политика Алексея Навального – дело рук президента России Владимира Путина. Полковник ФСБ РФ в отставке Геннадий Гудков считает, что организм погибшего не выдержал пребывания в российском изоляторе и издевательств.

Об этом российский оппозиционер сообщил в эфире Новости.LIVE.

Смерть Навального — дело рук Путина

Российский оппозиционер и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков убежден, что смерть Навального — это дело рук Путина.

"Есть мерзавец и палач, который тащится от мучений своих жертв, и который лично наверняка давал указание создать невыносимые пыточные условия Алексею Навальному. Эта сволоч, сидящая в Кремле, она добилась своего", — сказал оппозиционер.

Гудков считает, что организм Алексея Навального не выдержал года пребывания в штрафном изоляторе, поскольку для него были специально созданы сверхжесткие условия.

"Они его хотели сломать. И понятно, что такого испытания, такой пытки далеко не всякий организм может выдержать. Вот он и не выдержал. Поэтому это убийство, и ответственность несет полностью Путин", — убежден Гудков.

Оппозиционер надеется, что смерть Навального заставит людей понять кто такой Путин и немедленно доставить его в суд в Гаагу.

Напомним, 16 февраля стало известно о смерти в исправительной колонии российского оппозиционного политика Алексея Навального.

оппозиция
владимир путин
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Алексей Навальный
Россия

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