Российский оппозиционер Гудков прокомментировал смерть Навального

Российский оппозиционер Геннадий Гудков в эфире Новини.LIVE. Фото: скриншот

Смерть российского оппозиционного политика Алексея Навального – дело рук президента России Владимира Путина. Полковник ФСБ РФ в отставке Геннадий Гудков считает, что организм погибшего не выдержал пребывания в российском изоляторе и издевательств.

Об этом российский оппозиционер сообщил в эфире Новости.LIVE.

Смерть Навального — дело рук Путина

Российский оппозиционер и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков убежден, что смерть Навального — это дело рук Путина.

"Есть мерзавец и палач, который тащится от мучений своих жертв, и который лично наверняка давал указание создать невыносимые пыточные условия Алексею Навальному. Эта сволоч, сидящая в Кремле, она добилась своего", — сказал оппозиционер.

Гудков считает, что организм Алексея Навального не выдержал года пребывания в штрафном изоляторе, поскольку для него были специально созданы сверхжесткие условия.

"Они его хотели сломать. И понятно, что такого испытания, такой пытки далеко не всякий организм может выдержать. Вот он и не выдержал. Поэтому это убийство, и ответственность несет полностью Путин", — убежден Гудков.

Оппозиционер надеется, что смерть Навального заставит людей понять кто такой Путин и немедленно доставить его в суд в Гаагу.

Напомним, 16 февраля стало известно о смерти в исправительной колонии российского оппозиционного политика Алексея Навального.