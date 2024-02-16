Помер Навальний - біографія опозиціонера

Російський опозиціонер Олексій Навальний. Фото: Reuters

16 лютого стало відомо, що помер російський опозиціонер Олексій Навальний. На момент смерті він перебував у виправній колонії.

Хто такий Навальний — в матеріалі Новини.LIVE.

Хто такий Навальний — біографія

Олексій Навальний народився 4 червня 1976 року в Підмосков’ї, у маленькому містечку Бутині. В родині він був не однією дитиною, мав ще брата.

Після школи вступив у Російський університет дружби народів і здобув юридичну освіту. Другу освіту він отримав за економічною спеціальністю також у Росії.

Він позиціонував себе як активіст і у 2004 році заснував "Комітет захисту московичів" і боровся проти точкової забудови у місті, з 2008 почав як юрист проводити судові процеси проти найбільших російських корпорацій. Політичну кар'єру Навальний розпочав у 2007 році, працюючи в демократичній партії "Яблуко".

Поступово Олексій Навальний став опозиціонером і одним із лідерів опозиції на Росії. Він почав розслідувати шахрайство, публічно заявляти про корупцію у держзакупівлях. У 2011 році він заснував антикорупційну організацію "Фонд боротьби з корупцією". Також він звинувачував керівництво Росії у вбивствах людей.

Навальний брав участь у виборах мера Москви у 2013 році, але посів друге місце. Під час передвиборчої гонки його фонд випускає кілька гучних фільмів про розслідування корупції і вони стають резонансними. У Навального сформувалася велика команда і його штаб представляє фільм "Он вам не Демон" про Дмитра Медведєва.

Масові мітинги в Росії у 2017 році. Фото: Google

Через це на Росії почалися мітинги. У 2017 та 2018 роках Навальний був лідером масових протестів на Росії. У 2017 році році Олексій Навальний вирішив піти в президенти і опублікував свою передвиборчу програму. Його партія мала назву "Росія майбутнього".

Нагадаємо, у грудні 2023 року адвокати Навального виявили його у колонії, розташованій у селищі Харп, Ямало-Ненецького автономного округу. Востаннє вони бачилися з ним 6 грудня.

Раніше його в Росії засудили до 19 років колонії особливого режиму. Навального звинувачували у "екстремізмі".