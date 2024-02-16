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Кто такой Навальный — основные факты о российском оппозиционере

16 февраля 2024 14:06
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Умер Навальный – биография оппозиционера
Российский оппозиционер Алексей Навальный. Фото: Reuters
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

16 февраля стало известно, что скончался российский оппозиционер Алексей Навальный. К моменту смерти он находился в исправительной колонии.

Кто такой Навальный — в материале Новини.LIVE.

Кто такой Навальный — биография

Алексей Навальный родился 4 июня 1976 года в Подмосковье, в маленьком городке Бутыни. В семье он был не одним ребенком, имел еще брата.

После школы поступил в Российский университет дружбы народов и получил юридическое образование. Второе образование он получил по экономической специальности тоже в России.

Он позиционировал себя как активист и в 2004 году основал "Комитет защиты москвичей" и боролся против точечной застройки в городе, с 2008 начал как юрист проводить судебные процессы против крупнейших российских корпораций. Политическую карьеру Навальный начал в 2007 году, работая в демократической партии "Яблоко".

Постепенно Алексей Навальный стал оппозиционером и одним из лидеров оппозиции в России. Он начал расследовать мошенничество, публично заявлять о коррупции в госзакупках. В 2011 году он основал антикоррупционную организацию Фонд борьбы с коррупцией. Также он обвинял руководство России в убийствах людей.

Навальный участвовал в выборах мэра Москвы в 2013 году, но занял второе место. Во время предвыборной гонки его фонд выпускает несколько громких фильмов о расследовании коррупции, и они становятся резонансными. У Навального сформировалась большая команда и его штаб представляет фильм "Он вам не Демон" о Дмитрии Медведеве.

протесты на россии
Массовые митинги в России в 2017 году. Фото: Google

Поэтому на России начались митинги. В 2017 и 2018 Навальный был лидером массовых протестов в России. В 2017 году Алексей Навальный решил пойти в президенты и опубликовал свою предвыборную программу. Его партия называлась "Россия будущего".

Напомним, в декабре 2023 года адвокаты Навального обнаружили его в колонии, расположенной в поселке Харп, Ямало-Ненецкого автономного округа. В последний раз они виделись с ним 6 декабря.

Ранее его в России приговорили к 19 годам колонии особого режима. Навального обвиняли в "экстремизме".

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Алексей Навальный
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