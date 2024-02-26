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Похорони Навального — росЗМІ назвали дату, команда політика заперечила

26 лютого 2024 17:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Похорони Навального — росЗМІ назвали дату, команда політика заперечила
Російський опозиційний політик Олексій Навальний. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Москві заявляють, що визначилися із похоронами російського опозиційного політика Олексія Навального. Однак у його команді спростовують цю інформацію.

Про це повідомили росЗМІ, російський юрист Іван Жданов та прессекретарка політика Кіра Ярмиш у понеділок, 26 лютого.

Похорон Навального

За інформацією росЗМІ, похорон політика призначено на 29 лютого. Його можуть поховати на Борисовському, Троєкуровському або Хованському кладовищах. 

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Що кажуть у команді Навального

Жданов та Ярмиш заявили, що інформація росЗМІ — фейк.

"Вони не пов'язані з ФБК, і повідомленням у них вірити не варто", — йдеться у повідомленні.

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Допис Жданова. Фото: скриншот
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Допис Ярмиш. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу помер Олексій Навальний. У Росії було одразу декілька причин його смерті. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті ще невідома. 

Лідери країн світу звинуватили у смерті опозиціонера кремлівський режим. Такої ж думки дотримуються і провідні антикремлівські опозиціонери: ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, журналіст Олександр Невзоров, бізнесмен Михайло Ходорковський, опозиційний експолковник ФСБ Геннадій Гудков, а також дружина політика Юлія Навальна.

Рідним опозиціонера віддали його тіло лише 24 лютого. За два дні до цього мати Навального Людмила підписала медичне свідоцтво про його смерть. Перед цим було проведено розтин тіла та виявлено, що він "помер через природні причини". 

А 25 лютого тіло Навального доставили в Москву. Також з'явилася інформація про можливе застосування насильства щодо нього.

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