Стало відомо, на кого мали обміняти Навального перед смертю

Російський опозиціонер Олексій Навальний. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

Голова Міжнародного Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчіх повідомила, що соратники російського опозиційного політика Олексія Навального домовилися про обмін перед його смертю у колонії. Його мали обміняти на кілера, офіцера ФСБ Вадіма Красікова.

Про це вона сказала у відео, яке опубліковано на Youtube Олексія Навального в понеділок, 26 лютого.

Що відомо про обмін Навального

"Олексій Навальний міг би прямо зараз, прямо сьогодні сидіти на цьому місці. Це не фігура мови, це могло і повинно було статися. Навальний найближчими днями мав опинитися на волі. Тому що ми добилися рішення про його обмін", — зазначила Пєвчіх.

Політична діячка наголосила, що на початку лютого російському диктатору Володимиру Путіну запропонували обміняти кілера, офіцера ФСБ Вадіма Красікова, який відбуває термін за вбивство у Берліні, на двох американських громадян та Олексія Навального.

"Я отримала підтвердження, що переговори ведуться та перебувають на фінальній стадії, увечері 15 лютого. 16 лютого Олексія було вбито", — додала вона.

За словами Пєвчіх, з початку війни соратники опозиційного політика працювали над тим, аби обміняти Навального за допомогою розслідувача Христо Грозєва. Журналістка запевнила, що на реалізацію цього плану пішло два роки.

"Навесні минулого року наш план отримав схвалення. Все могло відбутися вже тоді, рік назад. Але не відбулося. Це було нескінченним зламаним телефоном", — зауважила Пєвчіх.

Соратниця Навального зазначила, що про таку пропозицію Путіну розповів Роман Абрамович як неформальний перемовник.

"Я розповідаю, чому Навального вбили саме зараз? Путіну чітко дали зрозуміти: єдиний спосіб отримати Красікова — це обміняти його на Навального. Ах так, подумав Путін! Навального на волі я не потерплю. І раз принципово Красікова готові міняти, то треба просто позбутися предмета торгу. Поміняти потім, за нагоди, на когось ще. Це абсолютно нелогічно, абсолютно нераціонально, це поведінка божевільного мафіозі. Суть у тому, що Путін збожеволів від ненависті до Навального", — сказала Пєвчіх.

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер Олексій Навальний. За інформацією російських пропагандистів, у політика відірвався тромб.

Проте рідні отримали його тіло лише 24 лютого. Перед цим було проведено розтин тіла. В медичному висновку про смерть Навального зазначено, що він помер "через природні причини".

Вже 25 лютого тіло Навального доставили в Москву. Також з'явилися дані про можливе застосування насильства щодо політика.