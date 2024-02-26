Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Стало известно, на кого должны были обменять Навального перед смертью arrow

Стало известно, на кого должны были обменять Навального перед смертью

26 февраля 2024 14:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, на кого должны были обменять Навального перед смертью
Российский оппозиционер Алексей Навальный. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава Международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих сообщила, что соратники российского оппозиционного политика Алексея Навального договорились об обмене перед его смертью в колонии. Его должны были обменять на киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова.

Об этом она сказала в видео, опубликованном на Youtube Алексея Навального в понедельник, 26 февраля.

Что известно об обмене Навального

"Алексей Навальный мог бы прямо сейчас, прямо сегодня сидеть на этом месте. Это не фигура речи, это могло и должно было произойти. Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе. Потому что мы добились решения о его обмене", — отметила Певчих.

Политический деятель отметила, что в начале февраля российскому диктатору Владимиру Путину предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, отбывающего срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального.

"Я получила подтверждение, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии, вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит", — добавила она.

По словам Певчих, с начала войны соратники оппозиционного политика работали над тем, чтобы обменять Навального с помощью расследователя Христа Грозева. Журналистка заверила, что на реализацию этого плана ушло два года.

"Весной прошлого года наш план получил одобрение. Все могло произойти уже тогда, год назад. Но не произошло. Это было бесконечным сломанным телефоном", — отметила Певчих.

Соратница Навального отметила, что о таком предложении Путину рассказал Роман Абрамович как неформальный переговорщик.

"Я рассказываю, почему Навального убили именно сейчас? Путину четко дали понять: единственный способ получить Красикова — это обменять его на Навального. Ах, так, подумал Путин! Навального на свободе я не потерплю. И раз принципиально Красикова готовы менять, то надо просто избавиться от предмета торга. Поменять потом, по случаю, на кого-то еще. Это абсолютно нелогично, абсолютно нерационально, это поведение сумасшедшего мафиози. Суть в том, что Путин сошел с ума от ненависти к Навальному", — сказала Певчих.

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии скончался Алексей Навальный. По информации российских пропагандистов, у политика оторвался тромб.

Однако родные получили его тело только 24 февраля. Перед этим было проведено вскрытие тела. В медицинском заключении о смерти Навального указано, что он умер "по естественным причинам".

Уже 25 февраля тело Навального было доставлено в Москву. Также появились данные о возможном применении насилия по отношению к политику.

оппозиция
владимир путин
смерть
Алексей Навальный
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме