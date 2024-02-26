Стало известно, на кого должны были обменять Навального перед смертью

Российский оппозиционер Алексей Навальный. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

Глава Международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих сообщила, что соратники российского оппозиционного политика Алексея Навального договорились об обмене перед его смертью в колонии. Его должны были обменять на киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова.

Об этом она сказала в видео, опубликованном на Youtube Алексея Навального в понедельник, 26 февраля.

Что известно об обмене Навального

"Алексей Навальный мог бы прямо сейчас, прямо сегодня сидеть на этом месте. Это не фигура речи, это могло и должно было произойти. Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе. Потому что мы добились решения о его обмене", — отметила Певчих.

Политический деятель отметила, что в начале февраля российскому диктатору Владимиру Путину предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, отбывающего срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального.

"Я получила подтверждение, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии, вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит", — добавила она.

По словам Певчих, с начала войны соратники оппозиционного политика работали над тем, чтобы обменять Навального с помощью расследователя Христа Грозева. Журналистка заверила, что на реализацию этого плана ушло два года.

"Весной прошлого года наш план получил одобрение. Все могло произойти уже тогда, год назад. Но не произошло. Это было бесконечным сломанным телефоном", — отметила Певчих.

Соратница Навального отметила, что о таком предложении Путину рассказал Роман Абрамович как неформальный переговорщик.

"Я рассказываю, почему Навального убили именно сейчас? Путину четко дали понять: единственный способ получить Красикова — это обменять его на Навального. Ах, так, подумал Путин! Навального на свободе я не потерплю. И раз принципиально Красикова готовы менять, то надо просто избавиться от предмета торга. Поменять потом, по случаю, на кого-то еще. Это абсолютно нелогично, абсолютно нерационально, это поведение сумасшедшего мафиози. Суть в том, что Путин сошел с ума от ненависти к Навальному", — сказала Певчих.

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии скончался Алексей Навальный. По информации российских пропагандистов, у политика оторвался тромб.

Однако родные получили его тело только 24 февраля. Перед этим было проведено вскрытие тела. В медицинском заключении о смерти Навального указано, что он умер "по естественным причинам".

Уже 25 февраля тело Навального было доставлено в Москву. Также появились данные о возможном применении насилия по отношению к политику.