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Тіло Навального віддали його матері — деталі

24 лютого 2024 17:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Тіло Навального віддали його матері — деталі
Матір Олексія Навального Людмила. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Тіло російського опозиціонера Олексія Навального, який помер в колонії 16 лютого, віддали матері. Його поховання відбудеться пізніше.

Про це повідомила прессекретарка опозиціонера Кіра Ярмиш у суботу, 24 лютого.

Тіло Навального віддали матері

"Тіло Олексія віддали матері. Дуже дякую всім, хто вимагав цього разом з нами", — написала вона.

Ярмиш розповіла, що поки що матір Людмила Іванівна знаходиться в Салехарді та попереду ще проведення похоронів.

За її словами, невідомо, чи буде російська влада заважати провести їх так, як "того хоче сім'я і як того заслуговує Олексій".

"Ми будемо повідомляти інформацію в міру її надходження", — додала прессекретарка.

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Скриншот допису Ярмиш

Нагадаємо, за словами Федеральної служби виконання покарань РФ, після прогулянки Навальний втратив свідомість — його намагалися реанімувати, однак він помер. 

За попередньою інформацією від російських джерел, в опозиціонера відірвався тромб.

22 лютого мати Навального Людмила підписала медичне свідоцтво про його смерть. Перед цим було проведено розтин тіла та виявлено причину.

Також ми писали, що Росія планувала обміняти Навального на працівника секретного відділу ФСБ Вадима Красікова. Таку можливість обговорювали з Німеччиною та Сполученими Штатами Америки.

Крім того, країни ЄС запровадять новий пакет санкцій проти Росії через смерть Навального у колонії.

опозиція
Олексій Навальний
тіло
Росія

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