Тело Навального отдали его матери — детали
Тело российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в колонии 16 февраля, отдали матери. Его погребение состоится позже.
Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в субботу, 24 февраля.
Тело Навального отдали матери
"Тело Алексея отдали матери. Большое спасибо всем, кто требовал этого вместе с нами", — написала она.
Ярмыш рассказала, что пока мать Людмила Ивановна находится в Салехарде и впереди еще проведение похорон.
По ее словам, неизвестно, будет ли российская власть мешать провести их так, как "того хочет семья и как того заслуживает Алексей".
"Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления", — добавила пресс-секретарь.
Напомним, по словам Федеральной службы исполнения наказаний РФ, после прогулки Навальный упал в обморок — его пытались реанимировать, однако он скончался.
По предварительной информации от российских источников, у оппозиционера оторвался тромб.
22 февраля мать Навального Людмила подписала медицинское свидетельство о его смерти. Перед этим было проведено вскрытие тела и обнаружена причина.
Также мы писали, что Россия планировала обменять Навального на сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красикова. Такая возможность была обсуждена с Германией и Соединенными Штатами Америки.
Кроме того, страны ЕС введут новый пакет санкций против России из-за смерти Навального в колонии.
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