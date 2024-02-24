Тело Навального отдали его матери — детали

Мать Алексея Навального Людмила. Фото: росСМИ

Тело российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в колонии 16 февраля, отдали матери. Его погребение состоится позже.

Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в субботу, 24 февраля.

Тело Навального отдали матери

"Тело Алексея отдали матери. Большое спасибо всем, кто требовал этого вместе с нами", — написала она.

Ярмыш рассказала, что пока мать Людмила Ивановна находится в Салехарде и впереди еще проведение похорон.

По ее словам, неизвестно, будет ли российская власть мешать провести их так, как "того хочет семья и как того заслуживает Алексей".

"Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления", — добавила пресс-секретарь.

Скриншот поста Ярмыш

Напомним, по словам Федеральной службы исполнения наказаний РФ, после прогулки Навальный упал в обморок — его пытались реанимировать, однако он скончался.

По предварительной информации от российских источников, у оппозиционера оторвался тромб.

22 февраля мать Навального Людмила подписала медицинское свидетельство о его смерти. Перед этим было проведено вскрытие тела и обнаружена причина.

Также мы писали, что Россия планировала обменять Навального на сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красикова. Такая возможность была обсуждена с Германией и Соединенными Штатами Америки.

Кроме того, страны ЕС введут новый пакет санкций против России из-за смерти Навального в колонии.