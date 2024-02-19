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Боррель заявив, що країни ЄС запровадять санкції проти РФ через смерть Навального

19 лютого 2024 13:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Боррель заявив, що країни ЄС запровадять санкції проти РФ через смерть Навального
Верховний представник ЄС Жозеп Боррель. Фото: PAP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що країни запровадять новий пакет санкцій проти Росії. Причиною такого рішення стала смерть російського опозиціонера Олексія Навального у колонії.

Про це пише PAP у понеділок, 19 лютого.

Санкції проти РФ через смерть Навального

Боррель наголосив, що країни-члени ЄС обов'язково запропонують санкції проти винних у смерті Навального. Водночас він вважає, що найбільшу відповідальність за це несе президент Росії Володимир Путін.

"Але ми можемо піти нижче та покрити обмеженнями пенітенціарну систему Росії. Однак не забуватимемо, хто насправді несе відповідальність за смерть Навального", — сказав Боррель.

У матеріалі йдеться, що систему санкцій за порушення прав людини можуть назвати іменем опозиціонера.

"Щоб його ім'я назавжди відобразилося у роботі ЄС із захисту прав людини", — пояснив посадовець.

Зазначимо, що за словами Федеральної служби виконання покарань РФ, після прогулянки Навальний втратив свідомість — його намагалися реанімувати, однак він помер. 

За попередньою інформацією від російських джерел, в опозиціонера відірвався тромб.

Також ми писали, що Росія планувала обміняти Навального на працівника секретного відділу ФСБ Вадима Красікова. Таку можливість обговорювали з Німеччиною та Сполученими Штатами Америки.

санкції проти Росії
Європейський союз
смерть
Олексій Навальний
Жозеп Боррель

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