У Росії відбулися акції пам'яті Навального — скільки людей затримала поліція

Затримання учасників акції. Фото: росЗМІ

У Росії пройшли акції пам'яті на честь опозиціонера Олексія Навального, який помер у колонії в п'ятницю, 16 лютого. Поліція затримала понад 280 людей у російському 31 місті.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Акції пам'яті Навального

У Москві люди прийшли покласти квіти до пам'ятника "Стіна скорботи" на згадку про Навального. Вони тримали плакати "Вбивця" та скандували "Ганьба!", коли їх почала затримувати поліція.

За десять хвилин було затримано 15 осіб, після чого на площі залишилися співробітники російського МВС та журналісти. Потім поблизу Соловецького каменю затримали ще двох людей.

Також під час акції в Петербурзі після панахиди за Навальним поліцейські витіснили учасників акції з площі та затримали щонайменше сім громадян.

Також на виході з власного дому було затримано священика Апостольської православної церкви Григорія Міхнова-Вайтенка, який збирався провести панахиду за Навальним — її провів інший священник.

Водночас акції пам'яті пройшли у Новосибірську, Самарі, Томську, Єкатеринбурзі, Челябінську та Улан-Уде — там також затримували людей.

Загалом увечері 17 лютого поліція затримала 143 особи у Петербурзі та 49 — у Москві.

Нагадаємо, за словами Федеральної служби виконання покарань РФ, після прогулянки Навальний втратив свідомість — його намагалися реанімувати, однак він помер.

За попередньою інформацією від російських джерел, в опозиціонера відірвався тромб.

Прессекретарка Навального заявила, що рідним досі не можуть передати його тіло, хоч вони вже отримали документальне підтвердження смерті.