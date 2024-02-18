Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Росії відбулися акції пам'яті Навального — скільки людей затримала поліція arrow

У Росії відбулися акції пам'яті Навального — скільки людей затримала поліція

18 лютого 2024 07:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Росії відбулися акції пам'яті Навального — скільки людей затримала поліція
Затримання учасників акції. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Росії пройшли акції пам'яті на честь опозиціонера Олексія Навального, який помер у колонії в п'ятницю, 16 лютого. Поліція затримала понад 280 людей у російському 31 місті.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Акції пам'яті Навального

У Москві люди прийшли покласти квіти до пам'ятника "Стіна скорботи" на згадку про Навального. Вони тримали плакати "Вбивця" та скандували "Ганьба!", коли їх почала затримувати поліція.

За десять хвилин було затримано 15 осіб, після чого на площі залишилися співробітники російського МВС та журналісти. Потім поблизу Соловецького каменю затримали ще двох людей.

Також під час акції в Петербурзі після панахиди за Навальним поліцейські витіснили учасників акції з площі та затримали щонайменше сім громадян.

Також на виході з власного дому було затримано священика Апостольської православної церкви Григорія Міхнова-Вайтенка, який збирався провести панахиду за Навальним — її провів інший священник.

Водночас акції пам'яті пройшли у Новосибірську, Самарі, Томську, Єкатеринбурзі, Челябінську та Улан-Уде — там також затримували людей.

Загалом увечері 17 лютого поліція затримала 143 особи у Петербурзі та 49 — у Москві.

Нагадаємо, за словами Федеральної служби виконання покарань РФ, після прогулянки Навальний втратив свідомість — його намагалися реанімувати, однак він помер. 

За попередньою інформацією від російських джерел, в опозиціонера відірвався тромб.

Прессекретарка Навального заявила, що рідним досі не можуть передати його тіло, хоч вони вже отримали документальне підтвердження смерті.

опозиція
смерть
в'язниця
Олексій Навальний
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

Актуальне по темі