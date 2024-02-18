В России прошли акции памяти Навального — сколько людей задержала полиция

Задержание участников акции. Фото: росСМИ

В России прошли акции памяти в честь оппозиционера Алексея Навального, который умер в колонии в пятницу, 16 февраля. Полиция задержала более 280 человек в 31 городе Росии.

Об этом пишут российские СМИ.

Акции памяти Навального

В Москве люди пришли возложить цветы к памятнику "Стена скорби" в память Навального. Они держали плакаты "Убийца" и скандировали "Позор!", когда их начала задерживать полиция.

Через десять минут были задержаны 15 человек, после чего на площади остались сотрудники российского МВД и журналисты. Затем вблизи Соловецкого камня задержали еще двоих.

Также во время акции в Петербурге после панихиды за Навальным полицейские вытеснили участников акции с площади и задержали, по меньшей мере, семь граждан.

Также на выходе из собственного дома был задержан священник Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенка, который собирался провести панихиду за Навальным — ее провел другой священник.

В то же время, акции памяти прошли в Новосибирске, Самаре, Томске, Екатеринбурге, Челябинске и Улан-Уде — там также задерживали людей.

Всего вечером 17 февраля полиция задержала 143 человека в Петербурге и 49 — в Москве.

Напомним, по словам Федеральной службы исполнения наказаний РФ, после прогулки Навальный упал в обморок — его пытались реанимировать, однако он скончался.

По предварительной информации от российских источников, у оппозиционера оторвался тромб.

Пресс-секретарь Навального заявила, что родным до сих пор не могут передать его тело, хотя они уже получили документальное подтверждение смерти.