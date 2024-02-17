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Рідним Навального досі не передали його тіло, — ЗМІ

17 лютого 2024 17:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Рідним Навального досі не передали його тіло, — ЗМІ
Російський опозиціонер Олексій Навальний. Фото: REUTERS/Grigory Dukor
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Мати російського опозиціонера Олексія Навального Людмила Навальна досі не може знайти тіло свого сина. Як відомо, в суботу, 17 лютого, вона отримала документальне підтвердження смерті Навального.

Про це повідомила прессекретарка опозиціонера Кіра Ярмиш.

Що наразі з тілом Навального

"Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія. Співробітник колонії заявив, що тіло Навального знаходиться у Салехарді. Його забрали слідчі СК. Нині вони проводять із ним "дослідження", — написала Ярмиш у соцмережі X.

тіло Олексія Навального
Скриншот допису з X Кіри Ярмиш

Також вона вимагає, аби тіло Олексія Навального віддали його сім'ї негайно. 

Крім того, видання Reuters опублікувало фото жінки, яка схожа на Людмилу Навальну. Її обличчя приховане під темними окулярами та маскою. Повідомляється, що ці фото були зроблені у місті Салехад. 

тіло Олексія Навального
Ймовірні рідні Олексія Навального. Фото: Reuters

"Адвокат та мати Олексія приїхали до салехардського моргу. Його зачинено, не зважаючи на запевнення колонії, ніби він працює і тіло Навального знаходиться там. Адвокат зателефонував за вказаним на дверях телефоном. Йому сказали, що він вже сьомий, хто сьогодні дзвонить. Тіла Олексія у них у морзі немає", — зауважила Кіра Ярмиш. 

тіло Олексія Навального
Скриншот допису з X Кіри Ярмиш

Що відомо про смерть Олексія Навального

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. 

На смерть політика відреагували в Кремлі. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що причини смерті політика мають встановити медики.

Проте за даними опозиціонера Геннадія Гудкова, за смертю Навального стоїть особисто президент Росії

опозиція
володимир путін
смерть
Олексій Навальний
Кремль

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