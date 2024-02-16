Акція вшанування пам’яті Навального в Росії — силовики затримують учасників протесту

Співробітники поліції розганяють учасників протесту. Фото: скриншот з відео російських телеграм-каналів

Після розповсюдження інформації про смерть опозиційного політика Олексія Навального в п'ятницю, 16 лютого, громадяни Росії в декількох містах прийшли покласти квіти до пам'ятників жертв політичних репресій на честь опозиціонера. На місце події прибули силовики, які затримують учасників протесту.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Силовики розганяють росіян, що вшановують пам'ять Навального біля пам'ятника

Як пишуть російські видання, силовики розганяють людей, які прийшли вшанувати пам'ять Навального, що пішов з життя 16 лютого. Росіяни кладуть квіти до пам'ятників жертв політичних репресій на честь політика.

"Квіти покласти можна? Ми не порушуємо закон", — кажуть мітингувальники.

На що поліцейські у відповідь просять громадян розійтися. Після цього вони почали затримувати учасників мирної акції протесту.

У Москві підняли тривогою другий спецполк нібито через "масові заклики" росіян у соцмережах проводити мітинги в столиці після смерті Навального.

Мітинги пройшли також у Вірменії та Грузії. Там люди вийшли на вулиці з протестом після смерті Навального у колонії.

За даними російських ЗМІ, причиною смерті Навального стало те, що у політика відірвався тромб.

Нагадаємо, росіяни звинувачують у смерті Навального російського диктатора Володимира Путіна. У США та ЄС також вважають, що Путін та його система винні у смерті опозиціонера.

Додамо, російські ЗМІ оприлюднили останнє відео Навального під час засідання Ковровського суду РФ.