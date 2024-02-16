Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Акція вшанування пам’яті Навального в Росії — силовики затримують учасників протесту arrow

Акція вшанування пам’яті Навального в Росії — силовики затримують учасників протесту

16 лютого 2024 19:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Акція вшанування пам’яті Навального в Росії — силовики затримують учасників протесту
Співробітники поліції розганяють учасників протесту. Фото: скриншот з відео російських телеграм-каналів
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Після розповсюдження інформації про смерть опозиційного політика Олексія Навального в п'ятницю, 16 лютого, громадяни Росії в декількох містах прийшли покласти квіти до пам'ятників жертв політичних репресій на честь опозиціонера. На місце події прибули силовики, які затримують учасників протесту.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Силовики розганяють росіян, що вшановують пам'ять Навального біля пам'ятника

Як пишуть російські видання, силовики розганяють людей, які прийшли вшанувати пам'ять Навального, що пішов з життя 16 лютого. Росіяни кладуть квіти до пам'ятників жертв політичних репресій на честь політика.

"Квіти покласти можна? Ми не порушуємо закон", — кажуть мітингувальники.

На що поліцейські у відповідь просять громадян розійтися. Після цього вони почали затримувати учасників мирної акції протесту.

У Москві підняли тривогою другий спецполк нібито через "масові заклики" росіян у соцмережах проводити мітинги в столиці після смерті Навального.

Мітинги пройшли також у Вірменії та Грузії. Там люди вийшли на вулиці з протестом після смерті Навального у колонії.

За даними російських ЗМІ, причиною смерті Навального стало те, що у політика відірвався тромб. 

Нагадаємо, росіяни звинувачують у смерті Навального російського диктатора Володимира Путіна. У США та ЄС також вважають, що Путін та його система винні у смерті опозиціонера.

Додамо, російські ЗМІ оприлюднили останнє відео Навального під час засідання Ковровського суду РФ. 

мітинг
смерть
Олексій Навальний
протести
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі