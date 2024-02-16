У Вірменії та Грузії пройшли акції протесту на тлі новини про смерть Навального

Люди на протесті. Фото: росЗМІ

У виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу, в п'ятницю, 16 лютого, помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Жителі столиць Грузії та Вірменії вийшли на акції протесту на тлі новини про те, що опозиціонер пішов з життя.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Протести у Вірменії та Грузії після смерті Навального

У мережі поширили відео з місця подій у Єревані та Тбілісі. Там люди вийшли на вулиці з протестом після смерті Навального у колонії.

"Росія буде вільною! Один за всіх та всі за одного!" — скандують учасники мітингу.

Також російські ЗМІ повідомляють, що жителі РФ створюють стихійні меморіали та виходять на пікети у декількох містах Росії.

Люди на протесті. Фото: росЗМІ

Люди на протесті. Фото: росЗМІ

Квіти біля фото Навального. Фото: росЗМІ

Квіти біля рамки з надписом "Навальний". Фото: росЗМІ

Квіти на меморіалі. Фото: росЗМІ

Квіти на меморіалі. Фото: росЗМІ

Смерть Навального в колонії РФ — що відомо

За даними російських ЗМІ, причиною смерті Навального у колонії стало те, що у політика відірвався тромб.

На смерть опозиціонера відреагували й в Кремлі: прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що причини смерті політика мають встановити медики, тоді як, за даними опозиціонера Геннадія Гудкова, за смертю Навального стоїть особисто президент Росії.

У США та ЄС також вважають, що Путін та його система винні у смерті опозиціонера.

На Мюнхенській конференції безпеки у Німеччині була присутня дружина Навального Юлія. Вона заявила, що Путіну не можна довіряти та що кремлівський режим понесе відповідальність за смерть її чоловіка.