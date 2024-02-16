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У Вірменії та Грузії пройшли акції протесту на тлі новини про смерть Навального

16 лютого 2024 19:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Вірменії та Грузії пройшли акції протесту на тлі новини про смерть Навального
Люди на протесті. Фото: росЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу, в п'ятницю, 16 лютого, помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Жителі столиць Грузії та Вірменії вийшли на акції протесту на тлі новини про те, що опозиціонер пішов з життя.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Протести у Вірменії та Грузії після смерті Навального

У мережі поширили відео з місця подій у Єревані та Тбілісі. Там люди вийшли на вулиці з протестом після смерті Навального у колонії.

"Росія буде вільною! Один за всіх та всі за одного!" — скандують учасники мітингу.

Також російські ЗМІ повідомляють, що жителі РФ створюють стихійні меморіали та виходять на пікети у декількох містах Росії.

Люди на протесті
Люди на протесті. Фото: росЗМІ
Люди на протесті
Люди на протесті. Фото: росЗМІ
Квіти біля фото Навального
Квіти біля фото Навального. Фото: росЗМІ
Квіти біля рамки з надписом "Навальний"
Квіти біля рамки з надписом "Навальний". Фото: росЗМІ
Квіти на меморіалі
Квіти на меморіалі. Фото: росЗМІ
Квіти на меморіалі. Фото: росЗМІ
Квіти на меморіалі. Фото: росЗМІ

Смерть Навального в колонії РФ — що відомо

За даними російських ЗМІ, причиною смерті Навального у колонії стало те, що у політика відірвався тромб. 

На смерть опозиціонера відреагували й в Кремлі: прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що причини смерті політика мають встановити медики, тоді як, за даними опозиціонера Геннадія Гудкова, за смертю Навального стоїть особисто президент Росії

У США та ЄС також вважають, що Путін та його система винні у смерті опозиціонера.

На Мюнхенській конференції безпеки у Німеччині була присутня дружина Навального Юлія. Вона заявила, що Путіну не можна довіряти та що кремлівський режим понесе відповідальність за смерть її чоловіка.

смерть
Вірменія
в'язниця
Грузія
Олексій Навальний
протести
Росія

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