У Вірменії та Грузії пройшли акції протесту на тлі новини про смерть Навального
У виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу, в п'ятницю, 16 лютого, помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Жителі столиць Грузії та Вірменії вийшли на акції протесту на тлі новини про те, що опозиціонер пішов з життя.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Протести у Вірменії та Грузії після смерті Навального
У мережі поширили відео з місця подій у Єревані та Тбілісі. Там люди вийшли на вулиці з протестом після смерті Навального у колонії.
"Росія буде вільною! Один за всіх та всі за одного!" — скандують учасники мітингу.
Також російські ЗМІ повідомляють, що жителі РФ створюють стихійні меморіали та виходять на пікети у декількох містах Росії.
Смерть Навального в колонії РФ — що відомо
За даними російських ЗМІ, причиною смерті Навального у колонії стало те, що у політика відірвався тромб.
На смерть опозиціонера відреагували й в Кремлі: прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що причини смерті політика мають встановити медики, тоді як, за даними опозиціонера Геннадія Гудкова, за смертю Навального стоїть особисто президент Росії.
У США та ЄС також вважають, що Путін та його система винні у смерті опозиціонера.
На Мюнхенській конференції безпеки у Німеччині була присутня дружина Навального Юлія. Вона заявила, що Путіну не можна довіряти та що кремлівський режим понесе відповідальність за смерть її чоловіка.
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