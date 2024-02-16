У США відреагували на смерть Навального — що кажуть американські посадовці

Російський опозиційний політик Олексій Навальний. Фото: instagram.com/navalny

Після смерті російського опозиціонера Олексія Навального в колонії в п'ятницю, 16 лютого, Сполучені Штати Америки прямо звинуватили президента Росії Володимира Путіна у тому, що сталося. На Мюнхенській конференції безпеки подію прокоментували віцепрезидент США Камала Гарріс та держсекретар Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє видання "Європейська правда".

Високопосадовці США звинуватили Путіна в смерті Навального

Камала Гарріс під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки заявила, що усі деталі смерті Навального США не відомі, однак в країні вже зроблені перші висновки.

"Це жахлива новина, і ми працюємо над тим, щоб отримати підтвердження. Я молюся за його сім'ю, зокрема за його дружину Юлію, яка сьогодні з нами. І якщо це підтвердиться, це стане ще одним доказом жорстокості Путіна, яку б версію вони не пропонували. Давайте внесемо ясність: відповідальність несе російська влада. Ми висловимося про це пізніше", — сказала віцепрезидент США.

Про відповідальність Кремля говорив також і Ентоні Блінкен. Держсекретар переконаний, що у смерті політика винен Путін та його система. Американський посадовець висловив співчуття родині Навального.

"Його смерть у російській в'язниці та страх однієї людини лише підкреслюють слабкість та гниль у самому серці системи, яку побудував Путін. Ми вестимемо переговори з багатьма іншими країнами, стурбованими ситуацією з Олексієм Навальним, особливо якщо ці повідомлення підтвердяться. Якщо ці повідомлення вірні, ми співчуваємо його дружині та його родині", — наголосив Блінкен.

На Мюнхенській конференції безпеки у Німеччині була також присутня дружина Навального Юлія. Вона заявила, що Путіну не можна довіряти та що кремлівський режим понесе відповідальність за смерть її чоловіка.

Нагадаємо, причиною смерті Навального у колонії стало те, що у політика відірвався тромб.

Додамо, російські ЗМІ оприлюднили останнє відео Навального під час засідання Ковровського суду РФ.

Також ми писали про те, що росіяни відреагували на смерть 47-річного Навального у виправній колонії №3 в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Вони звинувачують у загибелі політика Кремль.