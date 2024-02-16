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Дружина Навального прокоментувала новини про смерть чоловіка

16 лютого 2024 16:34
оновлено: 16:57
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Ілля Рябінін
редактор
Дружина Навального прокоментувала новини про смерть чоловіка
Юлія Навальна на Мюнхенській безпековій конференції. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія Навальна прокоментувала новини про смерть чоловіка. Вона заявила, що президенту Росії Володимиру Путіну не можна довіряти та що кремлівський режим понесе за це відповідальність.

Про це вона заявила на Мюнхенській конференції безпеки в п'ятницю, 16 лютого. 

Юлія Навальна відреагувала на смерть чоловіка

"Я не знаю, вірити чи ні цим жахливим новинам, які ми отримуємо лише з державних джерел Росії. Довгі роки ми не можемо вірити Путіну та путінському уряду. Вони завжди брешуть. Але якщо це правда, я хочу, щоб Путін і все його оточення знали, що вони відповідатимуть за все, що вони зробили з нашою країною, з моєю родиною. І цей день настане незабаром", — резюмувала Юлія Навальна.

Також жінка закликала міжнародну спільноту "та всіх людей до того, щоб ми об'єдналися та перемогли це зло".

Смерть Олексія Навального — останні новини

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті встановлюється. 

На смерть опозиціонера відреагували й в Кремлі: прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що причини смерті політика мають встановити медики, тоді як, за даними опозиціонера Геннадія Гудкова, за смертю Навального стоїть особисто президент Росії

володимир путін
смерть
Олексій Навальний
Росія
Мюнхенська конференція безпеки

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