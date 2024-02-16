Жена Навального прокомментировала новости о смерти мужа

Юлия Навальная на Мюнхенской конференции безопасности. Фото: скриншот

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная прокомментировала новости о смерти мужа. Она заявила, что президенту России Владимиру Путину нельзя доверять и что кремлевский режим понесет за это ответственность.

Об этом она заявила на Мюнхенской конференции безопасности, в пятницу, 16 февраля.

Юлия Навальная отреагировала на смерть мужа

"Я не знаю, верить или нет этим ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников России. Долгие годы мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин и все его окружение знали, что они будут отвечать за все, что они сделали с нашей страной, с моей семьей. И этот день произойдет в скором времени", — резюмировала Юлия Навальная.

Также женщина призвала международное сообщество "и всех людей к тому, чтобы мы объединились и победили это зло".

Смерть Алексея Навального — последние новости

Напомним, сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа скончался российский оппозиционный политик Алексей Навальный. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как во ФСИН РФ говорят, что причина смерти устанавливается.

На смерть оппозиционера отреагировали и в Кремле: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что причины смерти политика должны установить медики, в то время как, по данным оппозиционера Геннадия Гудкова, за смертью Навального стоит лично президент России.