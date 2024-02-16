Смерть Навального - гучні розслідування опозиціонера

Розслідування Навального про Путіна. Фото: Скріншот

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого 2024 року в колонії. В нього були особливо складні стосунки з владою в Росії, адже саме щодо їхнього корупційного життя та шахрайства Фонд боротьби з корупцією Навального робив розслідування. Результати такої роботи опозиціонера провокували мітинги в Росії.

Найгучніші розслідування Навального і команди — в матеріалі Новини.LIVE.

Фонд боротьби з корупцією Навального

Олексій навальний був найвідомішим російським опозиціонером. Свою активну діяльність він розпочав ще у 2004 році. У 2011 році він заснував антикорупційну організацію “Фонд боротьби з корупцією”. Вона проіснувала дев'ять років і у липні 2020 року Навальний оголосив, що закриває Фонд.

Та за ці дев’ять років детальні відео-розслідування про олігархів, чиновників і депутатів спричиняли масові протести в Росії і змушували владу лютувати.

Розслідування про Медведєва "Він вам не Дімон"

У 2017 році виходить велике розслідування щодо тодішнього прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. Цей майже годинний фільм став гордістю команди Навального. Вони описали окупаційну імперію Медведєва – палаци, виноградники і яхти. Звісно, розслідувачі посилалися на офіційні документи, а все майно було оформлене на довірених осіб, а не на самого прем'єр-міністра.

Вони встановили, що образ Медведєва, як несерйозного і невпливового політика, штучний. Насправді це найбагатший чиновник, який керує найкрупнішими корупційними схемами.

Після випуску цього розслідування в Росії почалися масові протести. За даними BBC, на вулиці міст не лише Москви й Санкт-Петербурга вийшли близько 60 тисяч людей. Людей почали затримувати тисячами, зокрема тоді затримали й самого Навального. В офісі його Фонду провели обшуки.

"Секретна дача Путіна" — розслідування Навального

Це розслідування вийшло у серпні того ж року, 2017-го. У ньому команда Навального викрила секретний будинок Путіна, де той відпочивав. Звісно — розкіш, багатство та історія. Чому історія? Бо дачу президент Росії зробив собі з історичної будівлі. І, звісно, нікому про неї не розповідав і росіянам її не показував. Замість нього це зробила команда Навального.

"Яхти, олігархи, дівчата: мисливиця на чоловіків викриває хабарника"

Це розслідування сам Навальний вважає самим дивним і випадковим. Але в цьому, за його словами, і була особливість. Воно ж свого часу, у 2018 році, стало найскандальнішим.

Почалося з того, що інстаграмна дівчина з Білорусі оголосила "секс-охоту" на Навального, а закінчилося міжнародним скандалом. І ця вся історія допомогла команді Навального схопити російського чиновника-корупціонера, який відпочиває на яхтах з повіями. А далі за класикою — розкопати, що той чиновник на вкрадені гроші собі накупив.

Загалом, усі розслідування Навального — в його соцмережах. Лише на You-Tube він має 6 млн підписників і мільйонні перегляди на відео. Без уваги його розслідування не залишалися ніколи.

Нагадаємо, російський опозиційний політик Олексій Навальний був затриманий та відправлений до колонії ще 2021 року. Російський диктатор Володимир Путін боявся опозиціонера, адже він мав "негативний" для Кремля вплив на росіян перед президентськими виборами ще чотири роки тому.

Про те, що Навальний помер у виправній колонії, стало відомо вдень 16 лютого 2024 року. У мережі опублікували останнє відео опозиціонера перед смертю. Він виступав у суді по відеозв'язку 15 лютого.