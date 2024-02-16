Смерть Навального – громкие расследования оппозиционера

Расследование Навального о Путине. Фото: Скриншот

Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года в колонии. У него были особенно сложные отношения с властью в России, ведь именно об их коррупционной жизни и мошенничестве Фонд борьбы с коррупцией Навального проводил расследование. Результаты такой работы оппозиционера провоцировали митинги в России.

Самые громкие расследования Навального и команды — в материале Новини.LIVE.

Фонд борьбы с коррупцией Навального

Алексей Навальный был известнейшим российским оппозиционером. Свою активную деятельность он начал еще в 2004 году. В 2011 году он основал антикоррупционную организацию — Фонд борьбы с коррупцией. Она просуществовала девять лет и в июле 2020-го Навальный объявил, что закрывает Фонд.

Но за эти девять лет подробные видео-расследования об олигархах, чиновниках и депутатах вызывали массовые протесты в России и заставляли власть беситься.

Расследование о Медведеве "Он вам не Димон"

В 2017 году выходит большое расследование о тогдашнем премьер-министре России Дмитрие Медведеве. Этот почти часовой фильм стал гордостью команды Навального.

Они описали оккупационную империю Медведева — дворцы, виноградники и яхты. Конечно, расследователи ссылались на официальные документы, а все имущество было оформлено на доверенных лиц, а не самого премьер-министра.

Они установили, что образ Медведева, как несерьезного и невлиятельного политика, искусствен. На самом деле это самый богатый чиновник, управляющий крупнейшими коррупционными схемами.

После выпуска этого расследования в России начались массовые протесты. По данным BBC, на улицы городов не только Москвы и Санкт-Петербурга вышли около 60 тысяч человек. Людей начали задерживать тысячами, в том числе тогда задержали и самого Навального. В офисе Фонда провели обыски.

"Секретная дача Путина" — расследование Навального

Это расследование вышло в августе того же года, 2017-го. В нем команда Навального разоблачила секретный дом Путина, где он отдыхал. Конечно — роскошь, богатство и история. Почему история? Ибо дачу президент России сделал себе из исторического здания. И, конечно, никому о ней не рассказывал и русским ее не показывал. Вместо него это сделала команда Навального.

"Яхты, олигархи, девушки: охотница на мужчин обличает взяточника"

Это расследование сам Навальный считает самым удивительным и случайным. Но в этом, по его словам, и была особенность. Оно же в свое время, в 2018 году, стало самым скандальным.

Началось с того, что инстаграммная девушка из Белоруси объявила "секс-охоту" на Навального, а закончилось международным скандалом. И вся история помогла команде Навального схватить российского чиновника-коррупционера, отдыхающего на яхтах с проститутками. А дальше по классике — раскопать, что тот чиновник на украденные деньги себе накупил.

В общем, все расследования Навального есть в его соцсетях. Только на You-Tube у него 6 млн подписчиков и миллионные просмотры на видео. Без внимания его расследования никогда не оставались.

Напомним, российский оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан и отправлен в колонию еще в 2021 году. Российский диктатор Владимир Путин боялся оппозиционера, ведь у него было "негативное" для Кремля влияние на россиян перед президентскими выборами еще четыре года назад.

О том, что Навальный умер в исправительной колонии, стало известно днем 16 февраля 2024 года. В сети опубликовали последнее видео оппозиционера перед смертью. Он выступал в суде по видеосвязи 15 февраля.