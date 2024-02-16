В США отреагировали на смерть Навального — что говорят американские чиновники

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Фото: instagram.com/navalny

После смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии в пятницу, 16 февраля, Соединенные Штаты Америки прямо обвинили президента России Владимира Путина в произошедшем. На Мюнхенской конференции безопасности прокомментировали событие вице-президент США Камала Гаррис и госсекретарь Энтони Блинкен.

Об этом сообщает издание "Европейская правда".

Высокопоставленные чиновники США обвинили Путина в смерти Навального

Камала Гаррис, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, заявила, что все детали смерти Навального США не известны, однако в стране уже сделаны первые выводы.

"Это ужасная новость, и мы работаем над тем, чтобы получить подтверждение. Я молюсь за его семью, в частности за его жену Юлию, которая сегодня с нами. И если это подтвердится, это станет еще одним доказательством жестокости Путина, какую бы версию они не предлагали. Давайте внесем ясность: ответственность несут российские власти. Мы выскажемся об этом позже", — сказала вице-президент США.

Об ответственности Кремля говорил также и Энтони Блинкен. Госсекретарь убежден, что в смерти политика виноват Путин и его система. Американский чиновник выразил соболезнования семье Навального.

"Его смерть в российской тюрьме и страх одного человека лишь подчеркивают слабость и гниль в самом сердце системы, которую построил Путин. Мы будем вести переговоры со многими другими странами, озабоченными ситуацией с Алексеем Навальным, особенно если эти сообщения подтвердятся. Если эти сообщения верны, мы сочувствуем его жене и его семье", — подчеркнул Блинкен.

На Мюнхенской конференции безопасности в Германии присутствовала жена Навального Юлия. Она заявила, что Путину нельзя доверять и что кремлевский режим понесет ответственность за смерть ее мужа.

Напомним, причиной смерти Навального в колонии стало то, что у политика оторвался тромб.

Добавим, российские СМИ обнародовали последнее видео Навального во время заседания Ковровского суда РФ.

Также мы писали о том, что россияне отреагировали на смерть 47-летнего Навального в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Они обвиняют в гибели политика Кремля.