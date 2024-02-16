В Армении и Грузии прошли акции протеста на фоне новости о смерти Навального
В исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа, в пятницу, 16 февраля, скончался российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Жители столиц Грузии и Армении вышли на акции протеста на фоне новости о том, что оппозиционер ушел из жизни.
Об этом сообщают российские СМИ.
Протесты в Армении и Грузии после смерти Навального
В сети распространили видео с места событий в Ереване и Тбилиси. Там люди вышли на улицы с протестом после смерти Навального в колонии.
"Россия будет свободной! Один за всех и все за одного!" — скандируют митингующие.
Также, российские СМИ сообщают, что жители РФ создают стихийные мемориалы и выходят на пикеты в нескольких городах России.
Смерть Навального в колонии РФ — что известно
По данным российских СМИ, причиной смерти Навального в колонии стало то, что у политика оторвался тромб.
На смерть оппозиционера отреагировали и в Кремле: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что причины смерти политика должны установить медики, в то время как, по данным оппозиционера Геннадия Гудкова, за смертью Навального стоит лично президент России.
В США и ЕС также считают, что Путин и его система виновны в смерти оппозиционера.
На Мюнхенской конференции безопасности в Германии присутствовала жена Навального Юлия. Она заявила, что Путину нельзя доверять, и что кремлевский режим понесет ответственность за смерть ее мужа.
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