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В Армении и Грузии прошли акции протеста на фоне новости о смерти Навального

16 февраля 2024 19:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Армении и Грузии прошли акции протеста на фоне новости о смерти Навального
Люди на протесте. Фото: росЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа, в пятницу, 16 февраля, скончался российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Жители столиц Грузии и Армении вышли на акции протеста на фоне новости о том, что оппозиционер ушел из жизни.

Об этом сообщают российские СМИ.

Протесты в Армении и Грузии после смерти Навального

В сети распространили видео с места событий в Ереване и Тбилиси. Там люди вышли на улицы с протестом после смерти Навального в колонии.

"Россия будет свободной! Один за всех и все за одного!" — скандируют митингующие.

Также, российские СМИ сообщают, что жители РФ создают стихийные мемориалы и выходят на пикеты в нескольких городах России.

Люди на протесте
Люди на протесте. Фото: росСМИ
Люди на протесте
Люди на протесте. Фото: росСМИ
Цветы возле фото Навального
Цветы возле фото Навального. Фото: росСМИ
Цветы у рамки с надписью "Навальный"
Цветы возле рамки с надписью "Навальный". Фото: росСМИ
Цветы на мемориале
Цветы на мемориале. Фото: росСМИ
Цветы на мемориале. Фото: росСМИ
Цветы на мемориале. Фото: росСМИ

Смерть Навального в колонии РФ — что известно

По данным российских СМИ, причиной смерти Навального в колонии стало то, что у политика оторвался тромб.

На смерть оппозиционера отреагировали и в Кремле: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что причины смерти политика должны установить медики, в то время как, по данным оппозиционера Геннадия Гудкова, за смертью Навального стоит лично президент России.

В США и ЕС также считают, что Путин и его система виновны в смерти оппозиционера.

На Мюнхенской конференции безопасности в Германии присутствовала жена Навального Юлия. Она заявила, что Путину нельзя доверять, и что кремлевский режим понесет ответственность за смерть ее мужа.

смерть
Армения
тюрьма
Грузия
Алексей Навальный
протесты
Россия

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