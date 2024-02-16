В Армении и Грузии прошли акции протеста на фоне новости о смерти Навального

Люди на протесте. Фото: росЗМІ

В исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа, в пятницу, 16 февраля, скончался российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Жители столиц Грузии и Армении вышли на акции протеста на фоне новости о том, что оппозиционер ушел из жизни.

Об этом сообщают российские СМИ.

Протесты в Армении и Грузии после смерти Навального

В сети распространили видео с места событий в Ереване и Тбилиси. Там люди вышли на улицы с протестом после смерти Навального в колонии.

"Россия будет свободной! Один за всех и все за одного!" — скандируют митингующие.

Также, российские СМИ сообщают, что жители РФ создают стихийные мемориалы и выходят на пикеты в нескольких городах России.

Люди на протесте. Фото: росСМИ

Люди на протесте. Фото: росСМИ

Цветы возле фото Навального. Фото: росСМИ

Цветы возле рамки с надписью "Навальный". Фото: росСМИ

Цветы на мемориале. Фото: росСМИ

Цветы на мемориале. Фото: росСМИ

Смерть Навального в колонии РФ — что известно

По данным российских СМИ, причиной смерти Навального в колонии стало то, что у политика оторвался тромб.

На смерть оппозиционера отреагировали и в Кремле: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что причины смерти политика должны установить медики, в то время как, по данным оппозиционера Геннадия Гудкова, за смертью Навального стоит лично президент России.

В США и ЕС также считают, что Путин и его система виновны в смерти оппозиционера.

На Мюнхенской конференции безопасности в Германии присутствовала жена Навального Юлия. Она заявила, что Путину нельзя доверять, и что кремлевский режим понесет ответственность за смерть ее мужа.