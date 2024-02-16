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Смерть Навального — лідери ЄС звинуватили російський режим

16 лютого 2024 17:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Смерть Навального — лідери ЄС звинуватили російський режим
Олексій Навальний у суді. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Очільники головних інституцій Європейського Союзу вважають, що у смерті російського опозиціонера Олексія Навального винен російський режим. Це пов'язано з тим, що президент Росії Володимир Путін боїться будь-якого прояву інакодумства

Про це йдеться у заявах керівників Європейської комісії, Європейського парламенту та Європейської ради, які вони опублікували у офіційних акаунтах у Х (Twitter).

Реакція очільників Європейського Союзу

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала звістку про смерть Навального похмурим нагадуванням про те, "що представляє собою та його режим Путін і його режим". 

"Путін не боїться нічого більше, ніж інакомислення власного народу… Давайте об'єднаємося в нашій боротьбі за свободу і безпеку тих, хто наважився виступити проти автократії", — заявила вона. 

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Реакція фон дер Ляєн на смерть Навального. Фото: скриншот

Глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що "ЄС покладає повну відповідальність за цю трагічну смерть на російський режим".

"Олексій Навальний боровся за цінності свободи та демократії. За свої ідеали він приніс найвищу жертву…  Я висловлюю свої найглибші співчуття його родині", — написав Мішель.

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Реакція Шарль Мішеля на смерть Навального. Фото: скриншот

Керівниця Європарламенту Роберта Метсола впевнена, що життя Навального "забрала Росія".

"З жахом дізналася про смерть лауреата премії Сахарова Олексія Навального. Росія забрала його свободу і життя, але не його гідність. Його боротьба за демократію продовжується", — написала Метсола. 

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Реакція Роберти Метсоли на смерть Навального. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті встановлюється. 

На смерть опозиціонера відреагували й в Кремлі: прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що причини смерті політика мають встановити медики, тоді як, за даними опозиціонера Геннадія Гудкова, за смертю Навального стоїть особисто президент Росії

Європейський союз
володимир путін
Олексій Навальний
Шарль Мішель
Урсула фон дер Ляєн
Росія

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