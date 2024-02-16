Смерть Навального – лидеры ЕС обвинили российский режим

Алексей Навальный в суде. Фото: росСМИ

Руководители главных институтов Европейского Союза считают, что в смерти российского оппозиционера Алексея Навального виноват российский режим. Это связано с тем, что президент России Владимир Путин опасается какого-либо проявления инакомыслия.

Об этом говорится в заявлениях руководителей Европейской комиссии, Европейского парламента и Европейского совета, опубликованных в официальных аккаунтах в Х (Twitter).

Реакция глав Европейского Союза

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала известие о смерти Навального мрачным напоминанием о том, "что представляет собой и его режим Путин и его режим".

"Путин не боится ничего больше, чем инакомыслие собственного народа… Давайте объединимся в нашей борьбе за свободу и безопасность тех, кто отважился выступить против автократии", — заявила она.

Реакция фон дер Ляен на смерть Навального. Фото: скриншот

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что "ЕС возлагает полную ответственность за эту трагическую смерть на российский режим".

"Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. За свои идеалы он принес самую высокую жертву... Я выражаю свои глубочайшие соболезнования его семье", — написал Мишель.

Реакция Шарля Мишеля на смерть Навального. Фото: скриншот

Руководитель Европарламента Роберта Метсола уверена, что жизнь Навального "унесла Россия".

"С ужасом узнала о смерти лауреата премии Сахарова Алексея Навального. Россия забрала его свободу и жизнь, но не его достоинство. Его борьба за демократию продолжается", — написала Метсола.

Реакция Роберты Метсолы на смерть Навального. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа скончался российский оппозиционный политик Алексей Навальный. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб , в то время как в ФСИН РФ говорят, что причина смерти устанавливается.

На смерть оппозиционера отреагировали и в Кремле: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что причины смерти политика должны установить медики, в то время как, по данным оппозиционера Геннадия Гудкова, за смертью Навального стоит лично президент России.