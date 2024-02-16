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Смерть Навального – лидеры ЕС обвинили российский режим

16 февраля 2024 17:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Смерть Навального – лидеры ЕС обвинили российский режим
Алексей Навальный в суде. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Руководители главных институтов Европейского Союза считают, что в смерти российского оппозиционера Алексея Навального виноват российский режим. Это связано с тем, что президент России Владимир Путин опасается какого-либо проявления инакомыслия.

Об этом говорится в заявлениях руководителей Европейской комиссии, Европейского парламента и Европейского совета, опубликованных в официальных аккаунтах в Х (Twitter).

Реакция глав Европейского Союза

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала известие о смерти Навального мрачным напоминанием о том, "что представляет собой и его режим Путин и его режим".

"Путин не боится ничего больше, чем инакомыслие собственного народа… Давайте объединимся в нашей борьбе за свободу и безопасность тех, кто отважился выступить против автократии", — заявила она.

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Реакция фон дер Ляен на смерть Навального. Фото: скриншот

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что "ЕС возлагает полную ответственность за эту трагическую смерть на российский режим".

"Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. За свои идеалы он принес самую высокую жертву... Я выражаю свои глубочайшие соболезнования его семье", — написал Мишель.

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Реакция Шарля Мишеля на смерть Навального. Фото: скриншот

Руководитель Европарламента Роберта Метсола уверена, что жизнь Навального "унесла Россия".

"С ужасом узнала о смерти лауреата премии Сахарова Алексея Навального. Россия забрала его свободу и жизнь, но не его достоинство. Его борьба за демократию продолжается", — написала Метсола.

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Реакция Роберты Метсолы на смерть Навального. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа скончался российский оппозиционный политик Алексей Навальный. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб , в то время как в ФСИН РФ говорят, что причина смерти устанавливается.

На смерть оппозиционера отреагировали и в Кремле: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что причины смерти политика должны установить медики, в то время как, по данным оппозиционера Геннадия Гудкова, за смертью Навального стоит лично президент России.

Европейский союз
владимир путин
Алексей Навальный
Шарль Мишель
Урсула фон дер Ляйен
Россия

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