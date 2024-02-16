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Акция чествования памяти Навального в России — силовики задерживают протестующих

16 февраля 2024 19:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Акция чествования памяти Навального в России — силовики задерживают протестующих
Сотрудники полиции разгоняют протестующих. Фото: скриншот из видео российских телеграм-каналов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

После распространения информации о смерти оппозиционного политика Алексея Навального в пятницу, 16 февраля, граждане России в нескольких городах пришли возложить цветы к памятникам жертв политических репрессий в честь оппозиционера. На место происшествия прибыли силовики, и они задерживают протестующих.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Силовики разгоняют россиян, почитающих память Навального у памятника

Как пишут российские издания, силовики разгоняют людей, пришедших почтить память Навального, ушедшего из жизни 16 февраля. Россияне возлагают цветы к памятникам жертв политических репрессий в честь политика.

"Цветы возложить можно? Мы не нарушаем закон", — говорят митингующие.

На что полицейские в ответ просят граждан разойтись. После этого они начали задерживать участников мирной акции протеста.

В Москве подняли тревогой второй спецполк якобы из-за "массовых призывов" россиян в соцсетях проводить митинги в столице после смерти Навального.

Митинги также прошли в Армении и Грузии. Там люди вышли на улицы с протестом после смерти Навального в колонии.

По данным российских СМИ, причиной смерти Навального стало то, что у политика оторвался тромб.

Напомним, россияне обвиняют в смерти Навального российского диктатора Владимира Путина. В США и ЕС также считают, что Путин и его система виновны в смерти оппозиционера.

Добавим, российские СМИ обнародовали последнее видео Навального во время заседания Ковровского суда РФ.

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Алексей Навальный
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Россия

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