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Родным Навального до сих пор не передали его тело, — СМИ

17 февраля 2024 17:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Родным Навального до сих пор не передали его тело, — СМИ
Российский оппозиционер Алексей Навальный. Фото: REUTERS/Grigory Dukor
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила Навальная до сих пор не может найти тело своего сына. Как известно, в субботу, 17 февраля, она получила документальное подтверждение смерти Навального.

Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Что сейчас с телом Навального

"Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея. Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним "исследования", — написала Ярмыш в соцсети X.

тело Алексея Навального
Скриншот сообщения с X Кири Ярмыш

Также она требует, чтобы тело Алексея Навального отдали его семье немедленно.

Кроме того, издание Reuters опубликовало фото женщины, которая похожа на Людмилу Навальную. Ее лицо скрыто под темными очками и маской. Сообщается, что эти фотографии были сделаны в городе Салехад.

тело Алексея Навального
Предполагаемые родственники Алексея Навального. Фото: Reuters

"Адвокат и мать Алексея приехали в салехардский морг. Его закрыто, несмотря на заверения колонии, будто он работает и тело Навального находится там. Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет", — отметила Кира Ярмыш.

тело Алексея Навального
Скриншот сообщения с X Кири Ярмыш

Что известно о смерти Алексея Навального

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии скончался российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

На смерть политика отреагировали в Кремле. Пресссекретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что причины смерти политика должны установить медики.

Однако, по данным оппозиционера Геннадия Гудкова, за смертью Навального стоит лично президент России.

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Алексей Навальный
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