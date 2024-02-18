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Між Росією, Німеччиною та США обговорювали обмін Навального, — BILD

18 лютого 2024 14:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Між Росією, Німеччиною та США обговорювали обмін Навального, — BILD
Олексій Навальний. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Опозиціонера Олексія Навального планували обміняти на працівника секретного відділу ФСБ Вадима Красікова. Росія обговорювала таку можливість з Німеччиною та Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє BILD з посиланням на власні джерела у неділю, 18 лютого.

РФ розглядала обмін Навального

Відразу після загибелі Олексія Навального з'явилося припущення, що опозиціонера могли незабаром обміняти.

"Такі переговори дійсно відбувалися. У них брали участь Москва, Вашингтон і Берлін", — йдеться у матеріалі.

Так, Путін хотів отримати за Навального російського агента Вадима Красикова, який зараз сидить у в'язниці в Німеччині.

"Олексій Навальний мав ось-ось вийти на свободу", — розповів оглядач BILD Філіп Пятов.

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Скриншот допису BILD

Нагадаємо, за словами Федеральної служби виконання покарань РФ, після прогулянки Навальний втратив свідомість — його намагалися реанімувати, однак він помер. 

За попередньою інформацією від російських джерел, в опозиціонера відірвався тромб.

Прессекретарка Навального заявила, що рідним досі не можуть передати його тіло, хоч вони вже отримали документальне підтвердження смерті.

США
Німеччина
опозиція
Олексій Навальний
Росія

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