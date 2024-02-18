Между Россией, Германией и США обсуждали обмен Навального, — BILD
Оппозиционера Алексея Навального планировали обменять на сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красикова. Россия обсуждала такую возможность с Германией и Соединенными Штатами Америки.
Об этом сообщает BILD со ссылкой на собственные источники в воскресенье, 18 февраля.
РФ рассматривала обмен Навального
Сразу после гибели Алексея Навального появилось предположение, что оппозиционера могли вскоре обменять.
"Такие переговоры действительно проходили. В них принимали участие Москва, Вашингтон и Берлин", — говорится в материале.
Так, Путин хотел получить за Навального российского агента Вадима Красикова, который сейчас сидит в тюрьме в Германии.
"Алексей Навальный должен был вот-вот выйти на свободу", — рассказал обозреватель BILD Филипп Пятов.
Напомним, по словам Федеральной службы исполнения наказаний РФ, после прогулки Навальный упал в обморок — его пытались реанимировать, однако он скончался.
По предварительной информации от российских источников, у оппозиционера оторвался тромб.
Пресс-секретарь Навального заявила, что родным до сих пор не могут передать его тело, хотя они уже получили документальное подтверждение смерти.
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