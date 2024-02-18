Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Между Россией, Германией и США обсуждали обмен Навального, — BILD arrow

Между Россией, Германией и США обсуждали обмен Навального, — BILD

18 февраля 2024 14:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Между Россией, Германией и США обсуждали обмен Навального, — BILD
Алексей Навальный. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Оппозиционера Алексея Навального планировали обменять на сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красикова. Россия обсуждала такую возможность с Германией и Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает BILD со ссылкой на собственные источники в воскресенье, 18 февраля.

РФ рассматривала обмен Навального

Сразу после гибели Алексея Навального появилось предположение, что оппозиционера могли вскоре обменять.

"Такие переговоры действительно проходили. В них принимали участие Москва, Вашингтон и Берлин", — говорится в материале.

Так, Путин хотел получить за Навального российского агента Вадима Красикова, который сейчас сидит в тюрьме в Германии.

"Алексей Навальный должен был вот-вот выйти на свободу", — рассказал обозреватель BILD Филипп Пятов.

null
Скриншот поста BILD

Напомним, по словам Федеральной службы исполнения наказаний РФ, после прогулки Навальный упал в обморок — его пытались реанимировать, однако он скончался.

По предварительной информации от российских источников, у оппозиционера оторвался тромб.

Пресс-секретарь Навального заявила, что родным до сих пор не могут передать его тело, хотя они уже получили документальное подтверждение смерти.

США
Германия
оппозиция
Алексей Навальный
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

Актуальное по теме