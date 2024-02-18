Между Россией, Германией и США обсуждали обмен Навального, — BILD

Алексей Навальный. Фото: росСМИ

Оппозиционера Алексея Навального планировали обменять на сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красикова. Россия обсуждала такую возможность с Германией и Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает BILD со ссылкой на собственные источники в воскресенье, 18 февраля.

РФ рассматривала обмен Навального

Сразу после гибели Алексея Навального появилось предположение, что оппозиционера могли вскоре обменять.

"Такие переговоры действительно проходили. В них принимали участие Москва, Вашингтон и Берлин", — говорится в материале.

Так, Путин хотел получить за Навального российского агента Вадима Красикова, который сейчас сидит в тюрьме в Германии.

"Алексей Навальный должен был вот-вот выйти на свободу", — рассказал обозреватель BILD Филипп Пятов.

Скриншот поста BILD

Напомним, по словам Федеральной службы исполнения наказаний РФ, после прогулки Навальный упал в обморок — его пытались реанимировать, однако он скончался.

По предварительной информации от российских источников, у оппозиционера оторвался тромб.

Пресс-секретарь Навального заявила, что родным до сих пор не могут передать его тело, хотя они уже получили документальное подтверждение смерти.