Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Боррель заявил, что страны ЕС введут санкции против РФ из-за смерти Навального arrow

Боррель заявил, что страны ЕС введут санкции против РФ из-за смерти Навального

19 февраля 2024 13:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Боррель заявил, что страны ЕС введут санкции против РФ из-за смерти Навального
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Фото: PAP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что страны введут новый пакет санкций против России. Причиной такого решения стала смерть российского оппозиционера Алексея Навального в колонии.

Об этом пишет PAP в понедельник, 19 февраля.

Санкции против РФ из-за смерти Навального

Боррель подчеркнул, что страны-члены ЕС обязательно предложат санкции против виновных в смерти Навального. В то же время, он считает, что наибольшую ответственность за это несет президент России Владимир Путин.

"Но мы можем пойти ниже и покрыть ограничениями пенитенциарную систему России. Однако не будем забывать, кто действительно несет ответственность за смерть Навального", — сказал Боррель.

В материале говорится, что систему санкций за нарушение прав человека могут назвать именем оппозиционера.

"Чтобы его имя навсегда отразилось в работе ЕС по защите прав человека", — объяснил чиновник.

Отметим, что по словам Федеральной службы исполнения наказаний РФ, после прогулки Навальный упал в обморок — его пытались реанимировать, однако он скончался.

По предварительной информации от российских источников, у оппозиционера оторвался тромб.

Также мы писали, что Россия планировала обменять Навального на сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красикова. Такая возможность была обсуждена с Германией и Соединенными Штатами Америки.

санкции против России
Европейский союз
смерть
Алексей Навальный
Жозеп Боррель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме