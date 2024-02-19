Боррель заявил, что страны ЕС введут санкции против РФ из-за смерти Навального

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Фото: PAP

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что страны введут новый пакет санкций против России. Причиной такого решения стала смерть российского оппозиционера Алексея Навального в колонии.

Об этом пишет PAP в понедельник, 19 февраля.

Санкции против РФ из-за смерти Навального

Боррель подчеркнул, что страны-члены ЕС обязательно предложат санкции против виновных в смерти Навального. В то же время, он считает, что наибольшую ответственность за это несет президент России Владимир Путин.

"Но мы можем пойти ниже и покрыть ограничениями пенитенциарную систему России. Однако не будем забывать, кто действительно несет ответственность за смерть Навального", — сказал Боррель.

В материале говорится, что систему санкций за нарушение прав человека могут назвать именем оппозиционера.

"Чтобы его имя навсегда отразилось в работе ЕС по защите прав человека", — объяснил чиновник.

Отметим, что по словам Федеральной службы исполнения наказаний РФ, после прогулки Навальный упал в обморок — его пытались реанимировать, однако он скончался.

По предварительной информации от российских источников, у оппозиционера оторвался тромб.

Также мы писали, что Россия планировала обменять Навального на сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красикова. Такая возможность была обсуждена с Германией и Соединенными Штатами Америки.