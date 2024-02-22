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Тіло Навального показали його матері — деталі

22 лютого 2024 18:28
оновлено: 18:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Тіло Навального показали його матері — деталі
Матір Людмила Навальна. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Тіло російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у колонії 16 лютого, показали його матері. Слідчі погрожують Людмилі Навальній та вимагають провести таємні похорони сина. 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Тіло Навального показали матері

За словами Навальної, після того, як вона побачила тіло сина, їй дали підписати медичне свідоцтво про його смерть. 

Водночас тіло Олексія відмовляються віддати та вимагають провести таємний похорон без прощання. 

Російські слідчі погрожують, що у разі відмови Людмили на такі умови — "вони щось зроблять із тілом".

Мати опозиціонера не уточнила, які причину смерті було вказано в медичному свідоцтві про смерть. 

Нагадаємо, за словами Федеральної служби виконання покарань РФ, після прогулянки Навальний втратив свідомість — його намагалися реанімувати, однак він помер. 

За попередньою інформацією, від російських джерел, в опозиціонера відірвався тромб.

Також ми писали, що Росія планувала обміняти Навального на працівника секретного відділу ФСБ Вадима Красікова. Таку можливість обговорювали з Німеччиною та Сполученими Штатами Америки.

Крім того, країни ЄС запровадять новий пакет санкцій проти Росії через смерть Навального у колонії.

опозиція
смерть
Олексій Навальний
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Росія

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